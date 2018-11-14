14 ноября 2018 года 09:50
Утренние прогнозы: снижение продолжится
В среду утром аналитики ждут снижения на рынке акций РФ. Будет отыгрываться ухудшение на рынке нефти.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Пока на рынке энергоносителей сохраняется повышенная волатильность, восстановление спроса в российском секторе "голубых фишек" выглядит маловероятным. Впрочем, данные технического анализа не исключают возможности поддержки вблизи уровня 1100 пунктов по индексу РТС".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с разрывом вниз порядка 0,5%, в диапазоне 2360-2365 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное вечернее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к ближайшей значимой поддержке, расположенной на уровне 2350 пунктов".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Внешний фон остается не самым благоприятным для индекса МосБиржи, за счет этого базовым сценарием на сегодня считаем продолжение снижения в район 2350 пунктов. При этом по мере стабилизации внешнего фона российский рынок постепенно накапливает потенциал для заметного восстановления. С точки зрения спекулятивной составляющей, покупка широкого спектра бумаг при значениях индекса ниже или вблизи 2350 пунктов с горизонтом в несколько недель начинает смотреться привлекательно".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ключевым негативным событием для российского фондового рынка в преддверии открытия торгов среды станет продолжающееся падение цен на энергоносители. Мы ожидаем резко негативного старта торгов, в первую очередь, за счет нефтегазового и банковского секторов. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположены на 2350 и 2300 пунктах, по индексу РТС - на 1087 и 1047 пунктах".
Опубликовано: /Финмаркет/
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