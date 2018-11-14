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14 ноября 2018 года 09:32

Цены на нефть продолжают снижаться

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, снизились по итогам торгов во вторник, Nasdaq завершил сессию практически с нулевыми изменениями. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду.

Два из трех основных фондовых индексов США, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, снизились по итогам торгов во вторник вслед за обвалом цен на нефть, Nasdaq завершил сессию практически с нулевыми изменениями.

В ходе торгов индикаторы росли, поскольку инвесторы рассчитывали, что новые переговоры США и Китая помогут решить торговые споры двух стран, и изучали квартальную отчетность компаний.

Нефть WTI с поставкой в декабре по итогам торгов 13 ноября рухнула на 7,1%, до $55,69 за баррель - минимума за почти год. Снижение продолжается уже 12 сессий подряд, это рекордный по длительности период падения на нефтяном рынке, свидетельствуют данные FactSet.

Некоторые инвесторы полагают, что слабость нефтяного рынка - признак вялого роста мировой экономики.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, усилил распродажу на нефтяном рынке, выразив неодобрение потенциального сокращения добычи ОПЕК.

Вместе с тем, как написала The Wall Street Journal, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили обсуждение торговых вопросов. В ходе телефонного разговора в пятницу они не пришли к согласию о вариантах сближения позиций.

Однако, согласно сообщениям в американских СМИ, Лю Хэ вскоре посетит США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Акции Home Depot подешевели на 0,2%, несмотря на то, что ритейлер улучшил годовые прогнозы после того, как выручка, прибыль и рост сопоставимых продаж в III финквартале оказались лучше ожиданий рынка.

Котировки акций Wal-Mart Inc. повысились на 0,9%. Глава ее индийского подразделения Flipkart Бинни Бансал ушел в отставку после расследования его работы, хотя продолжил отрицать факт нарушений.

Рыночная стоимость крупнейшей мясоперерабатывающей компании США Tyson Foods рухнула на 5,6%, поскольку квартальная выручка не дотянула до ожиданий Уолл-стрит из-за снижения цен на мясо, а прогноз годовой прибыли оказался несколько слабее ожиданий рынка.

Курс акций Apple снизился на 1% после падения на 5% днем ранее, участники рынка опасаются, что пик продаж iPhone остался позади. Вместе с тем Apple во вторник объявила о назначении нового главы индийского подразделения, им стал бывший топ-менеджер Nokia Адшиш Чаудари. Аналитики считают, что этот шаг - часть стратегии по наращиванию продаж Apple в Индии.

Amazon.com Inc., объявившая об открытии второй штаб-квартиры одновременно в Нью-Йорке и Северной Виргинии, сократила капитализацию на 0,4%.

Ценные бумаги Johnson Controls International подорожали на 1,7%. Компания сообщила о продаже энергетического подразделения Power Solutions инвестгруппе Brookfield Business Partners за $13,2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии во вторник снизился на 100,69 пункта (0,40%), до 25286,49 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 4,04 пункта (0,15%), до 2722,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,01 пункта (менее 0,01%) и составил 7200,87 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду, однако преобладает тенденция к снижению вслед падением на рынках США на фоне самого значительного снижения цен на нефть с 2015 года.

Поток статданных в регионе также не внес ясности, хотя часть китайских показателей тревожит инвесторов и заставляет ожидать от Пекина дополнительных мер стимулирования, пишет Financial Times.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, Shenzhen Composite - на 0,4%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 потерял 0,9%.

Подъем розничных продаж в Китае замедлился в октябре до минимума за пять месяцев, рост продаж новостроек - до минимума за полгода. Вместе с тем темпы повышения промпроизводства и инвестиций в основные средства усилились.

"Мы полагаем, что худшее еще впереди, в первой половине рост будет замедляться быстрее", - заявил главный экономист Nomura по Китаю Тин Лю.

Японский Nikkei 225 сократил рост с более чем 0,2% до нуля, а затем перешел к снижению, более широкий индекс Topix повысился на 0,1%.

Экономика Японии в третьем квартале возобновила падение, наблюдавшееся в начале текущего года: ВВП снизился на 0,3% относительно апреля-июня и на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,3% и 1% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 1,7% по итогам торгов, несмотря на позитивные статданные.

Рост средней зарплаты в Австралии усилился в III квартале до 2,3% в годовом выражении, максимума за три года, с 2,1% в предыдущие три месяца.

Доверие австралийских потребителей к экономике страны в ноябре увеличилось на 2,8 пункта относительно предыдущего месяца - до 104,3 пункта, говорится в отчете Westpac Bank, рассчитывающего этот индекс. "Сегодняшний отчет о доверии рисует картину более уверенного потребителя, чем ожидали, хотя эта уверенность не приводит к усилению намерений тратить деньги", - заявил главный экономист Westpac Билл Эванс.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,4%, как и новозеландский NZX 50.

Вместе с тем филиппинский PSEi подскочил более чем на 1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,9%, индийский Sensex - на 0,4%.

Ралли в ряде азиатских стран поддерживают позитивная отчетность компаний за III квартал и падение цен на нефть 13-ю сессию подряд. На индикатор Филиппин позитивное влияние также оказало небольшое улучшение доли в индексах MSCI.

Падение цен на нефть отрицательно сказалось на нефтегазовых компаниях АТР: австралийская Santos и китайская CNOOC потеряли более 5%, японская Inpex - 2%.

При этом акции авиакомпаний дорожают на ожиданиях снижения расходов на топливо: Japan Airlines - на 2,2%, Air China - на 1,4%, AirAsia - на 6,4%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее более чем на 2,3%, Fortescue Metals - на 4,6%.

В рамках китайских индексов падение возглавили нефтегазовые и финансовые компании, а также производители потребительских товаров.

Вместе с тем курсы акций китайских сталелитейных компаний растут в Гонконге и Шанхае, поскольку октябрьские данные сигнализировали стабилизацию в промышленности и усиление инвестиций. Chongqing Iron & Steel прибавила 5,2%, Maanshan Iron & Steel - 3,8%.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после 7%-ного падения стоимости WTI по итогам предыдущей сессии и перехода Brent к "медвежьему" тренду.

Фьючерс на WTI на декабрь по итогам торгов 13 ноября подешевел на $4,24 (7,07%) - максимальными темпами более чем за три года - до $55,69 за баррель, что является минимумом с 16 ноября 2017 года. По данным на 8:25 МСК в среду эти контракты снизились в цене на $0,25 (0,45%) - до $55,44 за баррель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX).

WTI завершила падением во вторник 12-ю сессию подряд, что является рекордно длительным периодом непрерывного снижения цены с начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные FactSet.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $65,31 за баррель, что на $0,16 (0,24%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $4,65 (6,63%) - до $65,47 за баррель.

Падение Brent с октябрьского пика достигло 24%, что указывает на "медвежий" тренд на рынке.

"США начали всю эту заваруху с санкций в отношении Ирана. Потом они пошли на попятную, Иран по-прежнему добывает и продает нефть", - отмечает аналитик Banyan Hill Research Мэтт Бадиали.

"В то же время Саудовская Аравия увеличила добычу, чтобы компенсировать потенциальную потерю иранского экспорта, и теперь все говорят о том, что рынок переполнен нефтью", - цитирует эксперта MarketWatch.

Однако, по мнению М.Бадиали, Саудовская Аравия близка к "максимальному потенциалу добычи" и не сможет сохранять производство на текущем уровне долгое время.

Таким образом, "в данный момент рынок близок к верхней границе поставок, многие добывают столько, сколько должны были бы добывать в случае потери рынком иранского экспорта", говорит эксперт.

"Я полагаю, что нынешний уровень цен - это дно рынка", - отмечает М.Бадиали.

По мнению основателя Williams Market Analytics Оуэна Уильямса, падение цен на нефть преувеличено, поскольку "ослабление экономики пока не является проблемой и опасения в отношении избыточных поставок нефти на мировой рынок чрезмерны".

Нефть WTI перешла к "медвежьему" тренду на прошлой неделе, когда падение ее цены с октябрьского пика превысило 20%.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее на этой неделе заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.

Американский президент Дональд Трампа неодобрительно высказался относительно планов сокращения добычи Саудовской Аравией.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".


Опубликовано: /Финмаркет/
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