MSCI включил Polymetal в индекс MSCI Russia и исключил РусГидро по итогам пересмотра, как и ожидалось

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции Polymetal (MOEX: POLY) в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского полугодового пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, сообщил агентству "Интерфакс" главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Кроме того, по его словам, как и прогнозировалось, в ходе пересмотра из индекса MSCI Russia были исключены акции "РусГидро" (MOEX: HYDR).

Других добавлений и исключений из индекса MSCI Russia в рамках полугодового пересмотра не было.

Итоги изменений в расчетной базе индекса MSCI Russia вступят в силу 3 декабря.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.