13 ноября 2018 года 19:15
Цены евробондов РФ во вторник стабильны благодаря поддержке средств, переводимых с рынка ОФЗ
Москва. 13 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник демонстрируют относительную стабильность благодаря перетоку средств с рынка рублевых гособлигаций (ОФЗ). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подрастают в цене на фоне спроса глобальных инвесторов на активы "тихой гавани", что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 12 ноября на 3 базисных пункта и составила 108,53% от номинала, что соответствует доходности 4,71% годовых (рост на 1 базисный пункт).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 97,3% от номинала. Их доходность снизилась на 3 пункта и составила 2,95% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 пункта и составил 176 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 12 ноября на 6 базисных пунктов - до 103,31% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисных пункта - до 5,625% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 10 базисных пунктов - до 100,25% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 5,605% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на всего на 2 базисных пункта - до 97,61% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 5,14% годовых), с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 101,4% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 4,55% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 7 базисных пунктов - до 90,38% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,955% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 8 базисных пунктов, до 93,72% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 5,16% годовых).
"Сегодня российские еврооблигации сохранили ценовую стабильность, в то время как большинство суверенных евробондов emerging markets снизилось в цене. Такое нестандартное поведение отечественных бумаг имеет ряд причин. Во-первых, ранее российские еврооблигации выступали в качестве аутсайдеров из-за давления санкционных рисков, поэтому их ценовые уровни уже и так довольно низкие, а во-вторых - сейчас заметен выход нерезидентов из ОФЗ и перекладка ими средств в суверенные евробонды, которые воспринимаются инвесторами как менее рискованные активы. Таким образом, эти два фактора оказывают некоторую поддержку отечественным бумагам. Вместе с тем в целом внешний фон для рынка является негативным из-за продолжающегося падения нефтяных цен и слабого интереса глобальных инвесторов к активам развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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