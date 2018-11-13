.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ к концу торгов усилил снижение вслед за обвалом нефти, в лидерах падения оказались "нефтяные" бумаги
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре ускорилась до 0,4%
В октябре цены в РФ выросли на 0,4% после инфляции 0,2% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. Годовой рост цен ускорился до 3,5% после 3,4% в сентябре
 
Заемщиков будут уведомлять по SMS о привлечении коллекторов
Госдума РФ разрабатывает законопроект, согласно которому банки и микрофинансовые организации должны будут при помощи sms и электронной почты оповещать заемщиков о привлечении коллекторов к возврату их задолженности, сообщает газета "Известия" со...
 
Онлайн-продажи алкоголя откладываются
Продажи алкоголя в интернете не удастся начать с января 2019 года. Законопроект Минфина об их легализации раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Об этом сказано в отзыве ГПУ, на который ссылаются "Известия". Эксперты...
 
Бизнесу не хватает местных банков
Расчистка банковской системы привела к сокращению числа кредитных организаций и обострению проблемы доступности кредитов в некоторых регионах. Бизнесу приходится работать с крупнейшими банками и нередко отправляться за кредитом в соседний регион,...
 
13 ноября 2018 года 19:44

Рынок акций РФ к концу торгов усилил снижение вслед за обвалом нефти, в лидерах падения оказались "нефтяные" бумаги

Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ к концу торгов вторника усилил снижение вслед за обвалом нефтяных цен, в лидерах падения оказались акции нефтяных компаний.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2374,94 пункта (-0,79%), индекс РТС - 1100,05 пункта (-1,32%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 4,3%.

В частности, заметно просели бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Газпрома" (-1,4%). Кроме того, снизились в цене акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,04%).

Вместе с тем ростом закрылись торги акциями "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

Акции "НОВАТЭКа" подогрели новости о том, что "дочка" компании - Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd - поставила в адрес China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) первую партию сжиженного природного газа, произведенную на заводе "Ямал СПГ". Кроме того, сингапурская Pavilion Energy и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) подписали соглашение о расширении партнерства в областях поставок, трейдинга, логистики и оптимизации поставок СПГ.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 2018 года 22,05 рубля на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов закрывается 28 декабря 2018 года. Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил "Интерфаксу", что "Газпром нефть" по итогам 2018 года планирует существенно увеличить дивиденды, может направить на них 35% чистой прибыли.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной формирования негативных настроений на российском рынке акций стало заметное падение мировых цен на нефть, произошедшее на заявлениях президента США Дональда Трампа, а также на новостях от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Обе эталонные марки нефти обновили минимальные значения с начала текущего года. Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК упали в цене на 4% - до $67,31 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени рухнули на 4,25% - до $57,38 за баррель.

Нефтепроизводители демонстрируют ответственный подход, увеличивая добычу, и менять стратегию с целью добиться повышения цен сейчас было бы неправильно, сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. По его словам, нефтяные компании должны инвестировать в добычу, "пока еще не поздно". МЭА отмечает риск существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине 2020-х годов. При этом Ф.Бироль предупредил, что не следует ждать, что сланцевая отрасль США сможет компенсировать недостачу поставок в полном объеме.

Президент США Д.Трамп накануне раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. "Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал он в соцсети. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов". Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, производство в США превышает ожидания. ОПЕК во вторник повысила прогноз поставок нефти в 2018 году из стран, не входящих в картель, на 90 тыс. баррелей в сутки, до 59,86 млн б/с, а в 2019 году - на 120 тыс. б/с, до 62,09 млн б/с, в основном за счет пересмотра данных по США и России.

В свою очередь американские фондовые индексы демонстрируют в начале торгов вторника разнонаправленную динамику - Dow Jones Industrial Average снижается, Nasdaq и Standard & Poor's 500 плавно растут. Инвесторы рассчитывают, что новые переговоры США и Китая помогут решить торговые споры двух стран. Европейские индексы также не демонстрируют 13 ноября ярко выраженной динамики.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварича, "во вторник российский фондовый рынок продолжил отступление. Основным негативным фактором для наших бумаг стала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent опустилась ниже $68 за баррель. Аутсайдерами торгов выступали бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались акции "НОВАТЭКа" и "НЛМК". Многие инвесторы ожидали, что после встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в выходные нефть получит поддержку, однако отсутствие конкретных рекомендаций по снижению добычи добавило сил "медведям". В результате нефть марки Brent закрепилась ниже важного уровня - $70 за баррель, что может стать техническим фактором к усилению продаж. Что же касается индекса МосБиржи, то вероятным выглядит дальнейшее его отступление к поддержке на уровне 2350 пунктов".

Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин, нефть совершила еще один рывок вниз на "твите" американского президента о том, что цены должны быть существенно ниже при нынешних объемах производства, причем серия падений в "черном золоте" начинает претендовать на рекорд по длительности, так что любые "бычьи" новости могут привести к очень сильному восходящему движению. Основной негатив для товарных рынков формирует сохраняющаяся напряженность между Китаем и США, неясность с перспективой переговоров и риски сокращения спроса.

По мнению аналитика компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, снижение российских индексов в основном обеспечено продажами в бумагах нефтегазового сектора, тогда как внешний фон подает смешанные сигналы. Поддержку рынку КНР оказали сообщения СМИ о согласие вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ посетить США, чтобы подготовить почву для встречи между Д.Трампом и Си Цзиньпином на саммите G20 в конце ноября. В среду ожидаются данные по промпроизводству и розничным продажам в КНР, существенное расхождение которых с прогнозами может внести коррективы в настроения инвесторов.

В отсутствие поддержки от цен на нефть на первый план выходят разнообразные риски: замедление темпов роста мировой экономики, невпечатляющие корпоративные отчеты американских компаний, повышение процентных ставок в США и политическая неопределенность в еврозоне. Для индекса МосБиржи ближайшим уровнем поддержки выступает диапазон 2360-2380 пунктов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "Газпром" (MOEX: GAZP) вновь оказался под давлением новостей. СМИ пишут о том, что правительство планирует продлить повышенные коэффициенты НДПИ для газовой компании до 2021 года. В целом данное решение будет негативным для дивидендных ожиданий. Впрочем, есть и приятные новости: Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на газ в мире увеличится на 45% к 2040 году, а сам газ отодвинет на третье место уголь в качестве одного из основных источников энергии. К 2040 году объем китайского импорта газа сравняется с европейским.

Свежий отчет ОПЕК показал рост производства в октябре на 127 тыс. б/с (до 32,9 млн б/с). Наиболее сильный прирост показали ОАЭ, Саудовская Аравия, Ливия. Добыча в Иране продолжила сокращаться. По данным ОПЕК, производство в РФ достигло уже 11,6 млн б/с. Картель ОПЕК также немного снизил прогноз роста спроса как в текущем, так и следующем году, отмечает А.Кочетков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи во вторник составил 44,33 млрд рублей (из них 15,65 млрд рублей пришлось на акции "АЛРОСА" и 15,5 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 ноября 2018 года 19:34
Рубль развернулся вниз к доллару и евро вечером во вторник на фоне обвального падения цен на нефть
Москва. 13 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине, отыгрывая обвальное падение цен на нефть.    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 19:15
Цены евробондов РФ во вторник стабильны благодаря поддержке средств, переводимых с рынка ОФЗ
Москва. 13 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник демонстрируют относительную стабильность благодаря перетоку средств с рынка рублевых гособлигаций (ОФЗ). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подрастают в цене на фоне спроса глобальных инвесторов на активы "тихой гавани", что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 19:00
Вероятным выглядит дальнейшее отступление индекса ММВБ к поддержке на уровне 2350 пунктов - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок продолжил отступление. Основным негативным фактором для наших бумаг стала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель. Поддержку же нашим активам мог оказать коррекционный рост внешних фондовых площадок. Так, в...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 18:45
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Юнипро на 1,6%, оставив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,21 рубля до 3,16 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Компания "Юнипро" опубликовала результаты за девять месяцев 2018 года, которые оказались...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 18:29
Бегство валютного капитала из РФ говорит о том, что в стране нет ярко выраженного дефицита валютной ликвидности - Dukascopy Bank SA
Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 млрд долл., пишет ПРАЙМ со ссылкой на предварительные данные Банка России. Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило 42,2...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 17:42
Доллар США продолжает рваться вверх относительно европейских валют - Saxo Bank
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 17:16
Ситуация на рынке позитивна для рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4660 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,61%, недельная - до 7,69%, а месячная выросла до 7,94%. Рост доходностей ОФЗ, отражает негативные настроения на рынке, но также повышает привлекательность для...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:55
Курс рубля может превысить 70 руб./$1 при текущей нефти - Raiffeisenbank
В предположении сохранения нефти и курса рубля на текущем уровне ($70 за баррель и 68 руб./$1), по оценкам аналитиков Raiffeisenbank, в оставшиеся 2 месяца этого года сальдо текущего счета составит $12,5 млрд, чего не достаточно для выплат по внешнему долгу ($14,3 млрд с пиком выплат $8 млрд в...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:54
На рынок нефти возвращается неопределенность - БКС
"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:40
MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября, ожидается включение Polymetal и исключение РусГидро
ндексный провайдер MSCI объявит итоги ноябрьского полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени. По оценкам аналитиков, в индекс MSCI Russia в ходе ноябрьского пересмотра могут быть включены в акции Polymetal (MOEX: POLY), а акции "РусГидро"...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:05
Сохраняем прогноз на рост американской валюты против рубля - Аналитика Онлайн
"Снижение нефтяных цен, нервозность на международных финансовых рынках и распродажа госдолга России - все это привело к снижению курса отечественной валюты. Напомним, что ранее мы неоднократно заявляли о необходимости покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей. В этом диапазоне котировки...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 15:45
Скорее всего, наблюдаем нормализацию курса рубля по отношению к сырьевому фактору - БКС
"В самом начале сессии пара USD/RUB продемонстрировала нисходящий импульс, но к текущему моменту отыграла почти все дневные потери. Пара EUR/RUB на открытии также снижалась, однако далее перешла к восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом "минусе". На протяжении всей предыдущей сессии рубль...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 15:41
Рубль продолжает слегка повышаться к бивалютной корзине днем во вторник, несмотря на ускорение падения цен на нефть
Москва. 13 ноября. Доллар США немного снизился, евро лишь слегка повысился на "Московской бирже" во вторник днем; рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине, почти не реагируя на усиление падения цен на нефть.    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 15:23
Исторически в ноябре, декабре и январе рубль проигрывает доллару - ИГ "УНИВЕР Капитал"
Сегодня достаточно спокойный рынок за исключением того факта, что цена нефти снижается уже 12-ый день подряд. Такого не было за всю историю наблюдений. При этом столь долгое и стремительное снижение пока не вызывает паники на российском рынке. Отечественные индексы следуют тенденциям, которые есть...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.