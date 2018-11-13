Рынок акций РФ к концу торгов усилил снижение вслед за обвалом нефти, в лидерах падения оказались "нефтяные" бумаги

Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ к концу торгов вторника усилил снижение вслед за обвалом нефтяных цен, в лидерах падения оказались акции нефтяных компаний.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2374,94 пункта (-0,79%), индекс РТС - 1100,05 пункта (-1,32%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 4,3%.

В частности, заметно просели бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Газпрома" (-1,4%). Кроме того, снизились в цене акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,04%).

Вместе с тем ростом закрылись торги акциями "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

Акции "НОВАТЭКа" подогрели новости о том, что "дочка" компании - Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd - поставила в адрес China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) первую партию сжиженного природного газа, произведенную на заводе "Ямал СПГ". Кроме того, сингапурская Pavilion Energy и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) подписали соглашение о расширении партнерства в областях поставок, трейдинга, логистики и оптимизации поставок СПГ.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 2018 года 22,05 рубля на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов закрывается 28 декабря 2018 года. Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил "Интерфаксу", что "Газпром нефть" по итогам 2018 года планирует существенно увеличить дивиденды, может направить на них 35% чистой прибыли.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной формирования негативных настроений на российском рынке акций стало заметное падение мировых цен на нефть, произошедшее на заявлениях президента США Дональда Трампа, а также на новостях от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Обе эталонные марки нефти обновили минимальные значения с начала текущего года. Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК упали в цене на 4% - до $67,31 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени рухнули на 4,25% - до $57,38 за баррель.

Нефтепроизводители демонстрируют ответственный подход, увеличивая добычу, и менять стратегию с целью добиться повышения цен сейчас было бы неправильно, сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. По его словам, нефтяные компании должны инвестировать в добычу, "пока еще не поздно". МЭА отмечает риск существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине 2020-х годов. При этом Ф.Бироль предупредил, что не следует ждать, что сланцевая отрасль США сможет компенсировать недостачу поставок в полном объеме.

Президент США Д.Трамп накануне раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. "Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал он в соцсети. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов". Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, производство в США превышает ожидания. ОПЕК во вторник повысила прогноз поставок нефти в 2018 году из стран, не входящих в картель, на 90 тыс. баррелей в сутки, до 59,86 млн б/с, а в 2019 году - на 120 тыс. б/с, до 62,09 млн б/с, в основном за счет пересмотра данных по США и России.

В свою очередь американские фондовые индексы демонстрируют в начале торгов вторника разнонаправленную динамику - Dow Jones Industrial Average снижается, Nasdaq и Standard & Poor's 500 плавно растут. Инвесторы рассчитывают, что новые переговоры США и Китая помогут решить торговые споры двух стран. Европейские индексы также не демонстрируют 13 ноября ярко выраженной динамики.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварича, "во вторник российский фондовый рынок продолжил отступление. Основным негативным фактором для наших бумаг стала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent опустилась ниже $68 за баррель. Аутсайдерами торгов выступали бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались акции "НОВАТЭКа" и "НЛМК". Многие инвесторы ожидали, что после встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в выходные нефть получит поддержку, однако отсутствие конкретных рекомендаций по снижению добычи добавило сил "медведям". В результате нефть марки Brent закрепилась ниже важного уровня - $70 за баррель, что может стать техническим фактором к усилению продаж. Что же касается индекса МосБиржи, то вероятным выглядит дальнейшее его отступление к поддержке на уровне 2350 пунктов".

Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин, нефть совершила еще один рывок вниз на "твите" американского президента о том, что цены должны быть существенно ниже при нынешних объемах производства, причем серия падений в "черном золоте" начинает претендовать на рекорд по длительности, так что любые "бычьи" новости могут привести к очень сильному восходящему движению. Основной негатив для товарных рынков формирует сохраняющаяся напряженность между Китаем и США, неясность с перспективой переговоров и риски сокращения спроса.

По мнению аналитика компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, снижение российских индексов в основном обеспечено продажами в бумагах нефтегазового сектора, тогда как внешний фон подает смешанные сигналы. Поддержку рынку КНР оказали сообщения СМИ о согласие вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ посетить США, чтобы подготовить почву для встречи между Д.Трампом и Си Цзиньпином на саммите G20 в конце ноября. В среду ожидаются данные по промпроизводству и розничным продажам в КНР, существенное расхождение которых с прогнозами может внести коррективы в настроения инвесторов.

В отсутствие поддержки от цен на нефть на первый план выходят разнообразные риски: замедление темпов роста мировой экономики, невпечатляющие корпоративные отчеты американских компаний, повышение процентных ставок в США и политическая неопределенность в еврозоне. Для индекса МосБиржи ближайшим уровнем поддержки выступает диапазон 2360-2380 пунктов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "Газпром" (MOEX: GAZP) вновь оказался под давлением новостей. СМИ пишут о том, что правительство планирует продлить повышенные коэффициенты НДПИ для газовой компании до 2021 года. В целом данное решение будет негативным для дивидендных ожиданий. Впрочем, есть и приятные новости: Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на газ в мире увеличится на 45% к 2040 году, а сам газ отодвинет на третье место уголь в качестве одного из основных источников энергии. К 2040 году объем китайского импорта газа сравняется с европейским.

Свежий отчет ОПЕК показал рост производства в октябре на 127 тыс. б/с (до 32,9 млн б/с). Наиболее сильный прирост показали ОАЭ, Саудовская Аравия, Ливия. Добыча в Иране продолжила сокращаться. По данным ОПЕК, производство в РФ достигло уже 11,6 млн б/с. Картель ОПЕК также немного снизил прогноз роста спроса как в текущем, так и следующем году, отмечает А.Кочетков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи во вторник составил 44,33 млрд рублей (из них 15,65 млрд рублей пришлось на акции "АЛРОСА" и 15,5 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).