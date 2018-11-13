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13 ноября 2018 года 19:34

Рубль развернулся вниз к доллару и евро вечером во вторник на фоне обвального падения цен на нефть

Москва. 13 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине, отыгрывая обвальное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 68,01 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,73 руб./EUR1, поднявшись на 51,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 33,51 копейки - до 71,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после небольшого укрепления в течение значительной части торгов вторника отреагировал на обвальное падение цен на нефть и развернулся вниз в парах с долларом и евро. При этом нацвалюта более активно снижается в паре с евро, что обусловлено динамикой валют на глобальном рынке.

Инвесторы закрывают короткие позиции по евро в ожидании новостей относительно Италии, которой к 13 ноября нужно было представить Еврокомиссии доработанный бюджет на предстоящий год. Участники рынка опасаются, что эскалация конфликта между Римом и Брюсселем может иметь последствия для стабильности еврозоны.

Также трейдеры оценивают заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, поддержавшей текущий курс Федрезерва на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Ноябрьское заседание ФРС стало для М.Дейли первым с момента ее вступления в должность.

Цены на нефть эталонных марок продолжают сильное снижение на заявлениях президента США Дональда Трампа, а также на новостях от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), при этом обе эталонные марки обновили минимальные значения с начала текущего года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упали в цене на 4,06% и торгуются на уровне $67,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени рухнули на 4,29% - до $57,36 за баррель.

Нефтепроизводители демонстрируют ответственный подход, увеличивая добычу, и менять стратегию с целью добиться повышения цен сейчас было бы неправильно, сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. По его словам, нефтяные компании должны инвестировать в добычу, "пока еще не поздно".

МЭА отмечает риск существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине 2020-х годов. При этом Ф.Бироль предупредил, что не следует ждать, что сланцевая отрасль США сможет компенсировать недостачу поставок в полном объеме.

Что касается текущей ситуации на рынке нефти, санкции США против Ирана по-прежнему остаются серьезным фактором неопределенности, отметил глава МЭА. В дальнейшем нефтедобыча в России может выйти на плато и даже снизиться в случае ужесточения санкций, добавил он.

Президент США Дональд Трамп накануне раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. "Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал он в соцсети. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, на торгах вторника рубль чувствует себя довольно уверенно, несмотря на сильное падение цен на нефть. "Рублю помогает общая коррекция доллара к большинству валют на внешних площадках после нескольких дней непрерывного роста. Глобальная фиксация прибыли по доллару позволяет рублю игнорировать падение нефти, и кроме того, заметно снижение интенсивности темы антироссийских санкций. Это также помогло рублю отыграть часть позиций после того, как он упал до 68 руб./$1. Вечером ожидается несколько выступлений представителей ФРС США, и если рынок получит еще одно подтверждение курса на повышение ставки, то доллар может отыграть часть сегодняшних потерь, в том числе и в паре с рублем", - подчеркнул Ю.Кравченко.

"Рубль стабилен. Изо дня в день мы говорим о стойкости российской валюты, но по факту это просто отсутствие движения. Его, в свою очередь, можно объяснить как минимальной рыночной ликвидностью, так и ожиданием инвесторами новой информации. От Минфина, например. Решение ведомства любопытно: на завтра запланировано к размещению два выпуска ОФЗ по 5 млрд рублей каждый. Предполагалось, что если лимит размещения будет больше 10-15 млрд рублей, это будет указывать на проблемы ведомства с финансами и намерение привлечь денег любой ценой. Однако теперь видно, что Минфин учел интересы рынка и выходит на аукцион с наиболее интересными инвесторам предложениями. В таких условиях есть шанс разместиться по полной", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Банк России провел во вторник, 13 ноября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 692,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 80 млрд рублей и спросе 1 трлн 692,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 6 ноября, банки разместили в ЦБ 1,609 трлн рублей (при лимите 1,97 трлн рублей и спросе 1,609 трлн рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел размещение 15-го и доразмещения 13-го и 14-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 15-го выпуска на 105 млрд 95,4 млн рублей по цене отсечения 99,938% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 500 млрд рублей. Бумаги 14-го выпуска были размещены в объеме 385 млрд 394,8 млн рублей по цене отсечения 99,958% от номинала, объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 435,778 млрд рублей. В свою очередь, бумаги 13-го выпуска были размещены в объеме 103 млрд 66,1 млн рублей по цене отсечения 99,981% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 340 млрд 921,8 млн рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 ноября на 15,74 копейки, до 67,6812 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,89 копейки, до 76,0737 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 69,71 копейки по отношению к пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за праздничного выходного дня в США) и составил 67,6937 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 13,88 копейки и составил 67,742 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 819,71 млн, из которых $1 млрд 72,391 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 747,319 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,15 копейки, до 76,0855 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 5,93 копейки и составил 76,1881 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR523,291 млн, из которых EUR236,393 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR286,898 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно снизились в понедельник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,61% и 7,69% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 7,94% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,45% годовых.

"На межбанковском рынке Банк России во вторник заметно расширил объем лимита на недельном депозитном аукционе (по сравнению с объемом средств, размещенных неделей ранее), несмотря на то, что индикативная ставка MosPrime "овернайт" уже пятый день подряд остается выше уровня ключевой ставки регулятора. ЦБ предложил банкам к размещению 2,08 трлн рублей против 1,6 трлн рублей, размещенных неделей ранее. Однако банки лишь незначительно увеличили позицию на недельных депозитах, разместив в ЦБ 1,69 трлн рублей", - отметил Ю.Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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