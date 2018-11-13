.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятным выглядит дальнейшее отступление индекса ММВБ к поддержке на уровне 2350 пунктов - Промсвязьбанк
.
13 ноября 2018 года 19:00
Вероятным выглядит дальнейшее отступление индекса ММВБ к поддержке на уровне 2350 пунктов - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок продолжил отступление. Основным негативным фактором для наших бумаг стала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель. Поддержку же нашим активам мог оказать коррекционный рост внешних фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,02% и 0,4%. Однако этого не хватило. На таком внешнем фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,2%, отступив до 2388 пунктов, индекс РТС потерял 0,4%, до 1110 пункта. Аутсайдерами торгов выступали бумаги Лукойла и Роснефти, потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались Новатэк и НЛМК, рост которых составил 3,1% и 2,3% соответственно. Отметим, что многие инвесторы ожидали, что после встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в выходные нефть получит поддержку, однако отсутствие конкретных рекомендаций по снижению добычи добавило сил "медведям". В результате нефть марки Brent закрепилась ниже важного уровня - 70 долларов за баррель, что может стать техническим фактором к усилению продаж. Что же касается индекса МосБиржи, то вероятным выглядит дальнейшее его отступление к поддержке на уровне 2350 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными",- отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
.
13 ноября 2018 года 19:44
Рынок акций РФ к концу торгов усилил снижение вслед за обвалом нефти, в лидерах падения оказались "нефтяные" бумаги
Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ к концу торгов вторника усилил снижение вслед за обвалом нефтяных цен, в лидерах падения оказались акции нефтяных компаний. читать дальше
.13 ноября 2018 года 19:34
Москва. 13 ноября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине, отыгрывая обвальное падение цен на нефть. читать дальше
.13 ноября 2018 года 19:15
Москва. 13 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник демонстрируют относительную стабильность благодаря перетоку средств с рынка рублевых гособлигаций (ОФЗ). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подрастают в цене на фоне спроса глобальных инвесторов на активы "тихой гавани", что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 ноября 2018 года 18:45
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,21 рубля до 3,16 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Компания "Юнипро" опубликовала результаты за девять месяцев 2018 года, которые оказались... читать дальше
.13 ноября 2018 года 18:29
Бегство валютного капитала из РФ говорит о том, что в стране нет ярко выраженного дефицита валютной ликвидности - Dukascopy Bank SA
Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 млрд долл., пишет ПРАЙМ со ссылкой на предварительные данные Банка России. Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило 42,2... читать дальше
.13 ноября 2018 года 17:42
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую... читать дальше
.13 ноября 2018 года 17:16
"Рубль пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4660 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,61%, недельная - до 7,69%, а месячная выросла до 7,94%. Рост доходностей ОФЗ, отражает негативные настроения на рынке, но также повышает привлекательность для... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:55
В предположении сохранения нефти и курса рубля на текущем уровне ($70 за баррель и 68 руб./$1), по оценкам аналитиков Raiffeisenbank, в оставшиеся 2 месяца этого года сальдо текущего счета составит $12,5 млрд, чего не достаточно для выплат по внешнему долгу ($14,3 млрд с пиком выплат $8 млрд в... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:54
"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:40
MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября, ожидается включение Polymetal и исключение РусГидро
ндексный провайдер MSCI объявит итоги ноябрьского полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени. По оценкам аналитиков, в индекс MSCI Russia в ходе ноябрьского пересмотра могут быть включены в акции Polymetal (MOEX: POLY), а акции "РусГидро"... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:05
"Снижение нефтяных цен, нервозность на международных финансовых рынках и распродажа госдолга России - все это привело к снижению курса отечественной валюты. Напомним, что ранее мы неоднократно заявляли о необходимости покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей. В этом диапазоне котировки... читать дальше
.13 ноября 2018 года 15:45
"В самом начале сессии пара USD/RUB продемонстрировала нисходящий импульс, но к текущему моменту отыграла почти все дневные потери. Пара EUR/RUB на открытии также снижалась, однако далее перешла к восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом "минусе". На протяжении всей предыдущей сессии рубль... читать дальше
.13 ноября 2018 года 15:41
Рубль продолжает слегка повышаться к бивалютной корзине днем во вторник, несмотря на ускорение падения цен на нефть
Москва. 13 ноября. Доллар США немного снизился, евро лишь слегка повысился на "Московской бирже" во вторник днем; рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине, почти не реагируя на усиление падения цен на нефть. читать дальше
.13 ноября 2018 года 15:23
Сегодня достаточно спокойный рынок за исключением того факта, что цена нефти снижается уже 12-ый день подряд. Такого не было за всю историю наблюдений. При этом столь долгое и стремительное снижение пока не вызывает паники на российском рынке. Отечественные индексы следуют тенденциям, которые есть... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.