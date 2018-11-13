"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Юнипро на 1,6%, оставив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,21 рубля до 3,16 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Компания "Юнипро" опубликовала результаты за девять месяцев 2018 года, которые оказались ожидаемо слабыми. Мы скорректировали модель оценки "Юнипро" с учетом опубликованных данных, перенеся границу прогнозирования на 2019 год", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 3,08 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,76 рубля за штуку.