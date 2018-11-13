Доллар США продолжает рваться вверх относительно европейских валют - Saxo Bank

"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую ветвь, несмотря на твердую позицию США в торговых вопросах. К тяжелому залпу от Наварро, экономического советника Белого дома, который обрушился на "челночную дипломатию" крупных банков и их попытки повлиять на правительство в вопросе торгового соглашения, вчера добавилась статья (внимание, платный контент) в Wall Street Journal об усилении противодействия США нарушениям интеллектуальной собственности в Китае. Это прибавило испуга на рынках, особенно в американском высокотехнологичном секторе, с которым в основном связаны обвинения в этих нарушениях. Параллельно Китай выстраивает заметную кампанию по рассылке всех нужных сигналов о раскрытии в преддверии встречи Трампа и Си в конце месяца".

Тенденция к усилению USD относительно других валют, по мнению эксперта, означает коцентрацию внимания на реальной доходности: реальные ставки по облигациям США (с поправкой на инфляцию) стали явно положительными, а вот в Европе (где ожидается поднятие ставок ЦБ и очень низки курсы валют) они болезненно отрицательные, как и в Великобритании, Швейцарии и даже в Японии.

"Пока ФРС не сменит курс или центральные банки других стран не покажут более твердую приверженность ужесточению политики, американскому доллару будет трудно упасть, - считает Джон Харди. - Вчера вечером глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли (заменившая Дэвида Уильямса, недавно перешедшего в ФРБ Нью-Йорка) высказалась в пользу поднятия ставки в декабре и, возможно, еще два раза в 2019 году, так как задача ФРС - подготовить перегретую экономику США к мягкому приземлению. Это могло подкрепить доллар США, несмотря на ожидание устойчивой ставки".