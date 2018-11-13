Ситуация на рынке позитивна для рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4660 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,61%, недельная - до 7,69%, а месячная выросла до 7,94%. Рост доходностей ОФЗ, отражает негативные настроения на рынке, но также повышает привлекательность для инвесторов. Доходность около 9% существенно перекрывает инфляционные ожидания, а также создаёт существенный разрыв по сравнению с доходностями казначейских обязательств США. Соответственно, такая ситуация на рынке работает на рубль, который остановил своё ослабление. Стоит также отметить свежие цифры от ЦБ РФ. Положительное сальдо платёжного баланса РФ в январе-октябре составило $87,9 млрд, что в четыре раза превышает показатель прошлого года. По итогам 2018 в ЦБ ожидают чистый отток капитала на уровне $66 млрд. Впрочем, почти половина этой суммы придётся на погашение внешней задолженности. При определённых вариантах международные резервы могут превысить объём общего внешнего долга РФ, что также позитивно для рубля", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.