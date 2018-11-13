Курс рубля может превысить 70 руб./$1 при текущей нефти - Raiffeisenbank

В предположении сохранения нефти и курса рубля на текущем уровне ($70 за баррель и 68 руб./$1), по оценкам аналитиков Raiffeisenbank, в оставшиеся 2 месяца этого года сальдо текущего счета составит $12,5 млрд, чего не достаточно для выплат по внешнему долгу ($14,3 млрд с пиком выплат $8 млрд в декабре) и продолжающегося оттока нерезидентов из ОФЗ.

"Как следствие, более вероятно ослабление рубля до конца года даже в отсутствии интервенций (не исключено превышение отметки 70 руб./$1 при текущей нефти). Несколько смягчить дефицит валютной ликвидности позволит планируемое предоставление валютной ликвидности Казначейством по операциям валютный своп", - говорится в обзоре.