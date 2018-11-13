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13 ноября 2018 года 15:41

Рубль продолжает слегка повышаться к бивалютной корзине днем во вторник, несмотря на ускорение падения цен на нефть

Москва. 13 ноября. Доллар США немного снизился, евро лишь слегка повысился на "Московской бирже" во вторник днем; рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине, почти не реагируя на усиление падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 67,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,23 руб./EUR1, поднявшись на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,8 копейки - до 71,57 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 ноября на 15,74 копейки, до 67,6812 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,89 копейки, до 76,0737 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно повышается к бивалютной корзине, не реагируя на уверенное падение цен на нефть. Поддержку котировкам нацвалюты оказывает небольшая позитивная динамика большинства валют emerging markets на фоне надежд на урегулирование китайско-американских торговых противоречий. Как ранее стало известно из сообщений СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили переговоры по поводу торговых вопросов в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Участники рынков также ожидают разрешения конфликта вокруг бюджета Италии. Правительство страны по требованию Еврокомиссии должно было представить доработанный бюджет на предстоящий год ко вторнику, 13 октября. В конце октября Еврокомиссия официально отклонила проект бюджета страны, который предусматривал дефицит в размере 2,4% ВВП. Это в три раза больше первоначально планировавшегося уровня.

Италия является третьей по величине экономикой еврозоны, поэтому участники рынка внимательно следят за ситуацией с бюджетом, опасаясь, что эскалация конфликта между Римом и Брюсселем может иметь последствия для стабильности еврозоны, пишет MarketWatch.

Если Италия откажется менять параметры бюджетного плана, Еврокомиссии придется прибегнуть к так называемой процедуре чрезмерного дефицита (excessive deficit procedure), запуск которой может привести к финансовым санкциям в отношении Рима в 2019 году.

Падение цен на нефть ускорилось во вторник на заявлениях президента США Дональда Трампа и публикации ежемесячного отчета ОПЕК, при этом обе эталонные марки обновили минимальные значения с начала текущего года.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,9% - до $68,79 за баррель, минимума с 9 апреля. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 2,04% - до $58,71 за баррель, что находится вблизи минимальной отметки с 14 февраля.

Во вторник ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 году из стран, не входящих в картель, на 90 тыс. баррелей в сутки, до 59,86 млн баррелей в сутки, а в 2019 году - на 120 тыс. баррелей в сутки, до 62,09 млн баррелей в сутки, в основном за счет пересмотра данных по США и России, следует из ежемесячного отчета организации.

Предполагается, что США, Бразилия, Канада и Великобритания станут основными драйверами роста поставок нефти в 2019 году, в то время как Мексика, Норвегия, Индонезия и Вьетнам, по прогнозам, продемонстрируют наибольшее снижение.

Также ОПЕК сообщила, что страны картеля в октябре увеличили нефтедобычу на 127 тыс. баррелей в сутки, наибольший рост показали Саудовская Аравия и ОАЭ, наибольшее снижение продемонстрировал Иран.

Тем временем президент США Дональд Трамп раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. "Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал он в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.

"Во вторник вечером ожидается ряд выступлений членов FOMC, которые в очередной раз могут укрепить ожидания инвесторов в отношении дальнейшего повышения ставки ФРС (повышение в декабре и три повышения в 2019 году). С учетом крайне позитивной реакции доллара на итоги недавнего заседания ФРС не исключено, что очередные высказывания в поддержку текущего курса американского регулятора могут подтолкнуть индекс американской валюты в сторону 98 пунктов, где последний раз индекс USD торговался в мае 2017 года. В этом случае на внутреннем рынке доллар предпримет новые попытки для закрепления выше 68 руб./$1 даже без усиления санкционной риторики. В то же время разрешение бюджетных разногласий Италии в еврозоне могло бы стать локальным драйвером для евро и скорректировать позиции доллара относительно корзины основных валют", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Из внутренних новостей отметим, что вчера Банк России представил данные по платежному балансу РФ за десять месяцев - сальдо счета текущих операций в январе-октябре составило $87,9 млрд, а показатель сальдо за октябрь, по всей видимости, составило более $12 млрд. Последние два месяца года (ноябрь, декабрь) сезонно отмечаются улучшением текущего счета, что в условиях отсутствия покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила может оказывать поддержку рублю. С точки зрения макропоказателей, российский рубль на текущий момент заметно недооценен, однако наличие санкционных рисков (возможность обострения санкционной истории в ноябре) и нервозность на глобальных рынках пока не позволяют рублю нивелировать недооценку", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Банк России провел во вторник, 13 ноября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 692,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 80 млрд рублей и спросе 1 трлн 692,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 6 ноября, банки разместили в ЦБ 1,609 трлн рублей (при лимите 1,97 трлн рублей и спросе 1,609 трлн рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел размещение 15-го и доразмещения 13-го и 14-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 15-го выпуска на 105 млрд 095,4 млн рублей по цене отсечения 99,938% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 500 млрд рублей. Бумаги 14-го выпуска были размещены в объеме 385 млрд 394,8 млн рублей по цене отсечения 99,958% от номинала, объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 435,778 млрд рублей.

Результаты размещения облигаций 13-го выпуска на момент написания обзоры известны не были.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно снизились в понедельник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,61% и 7,69% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 7,94% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,45% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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