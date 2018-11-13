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13 ноября 2018 года 16:05
Сохраняем прогноз на рост американской валюты против рубля - Аналитика Онлайн
"Снижение нефтяных цен, нервозность на международных финансовых рынках и распродажа госдолга России - все это привело к снижению курса отечественной валюты. Напомним, что ранее мы неоднократно заявляли о необходимости покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей. В этом диапазоне котировки держались довольно длительный промежуток времени. Фактически с конца сентября по начало ноября было огромное количество возможностей для покупок. Мы называли целями отметки 67-68, которые, на наш взгляд, должны были быть достигнуты ближе к концу года, но план реализовался гораздо раньше. Однако мы сохраняем прогноз на рост американской валюты против рубля. Вполне вероятно, что в скором времени евро будет расти даже более быстрыми темпами, чем доллар. Причиной может стать разворот в валютной паре евро/доллар на Форекс. Однако эта история, скорее всего, будет реализовываться ближе к концу ноября-началу декабря", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.
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13 ноября 2018 года 18:45
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,21 рубля до 3,16 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Компания "Юнипро" опубликовала результаты за девять месяцев 2018 года, которые оказались... читать дальше
.13 ноября 2018 года 18:29
Бегство валютного капитала из РФ говорит о том, что в стране нет ярко выраженного дефицита валютной ликвидности - Dukascopy Bank SA
Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 млрд долл., пишет ПРАЙМ со ссылкой на предварительные данные Банка России. Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило 42,2... читать дальше
.13 ноября 2018 года 17:42
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую... читать дальше
.13 ноября 2018 года 17:16
"Рубль пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4660 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,61%, недельная - до 7,69%, а месячная выросла до 7,94%. Рост доходностей ОФЗ, отражает негативные настроения на рынке, но также повышает привлекательность для... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:55
В предположении сохранения нефти и курса рубля на текущем уровне ($70 за баррель и 68 руб./$1), по оценкам аналитиков Raiffeisenbank, в оставшиеся 2 месяца этого года сальдо текущего счета составит $12,5 млрд, чего не достаточно для выплат по внешнему долгу ($14,3 млрд с пиком выплат $8 млрд в... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:54
"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:40
MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября, ожидается включение Polymetal и исключение РусГидро
ндексный провайдер MSCI объявит итоги ноябрьского полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени. По оценкам аналитиков, в индекс MSCI Russia в ходе ноябрьского пересмотра могут быть включены в акции Polymetal (MOEX: POLY), а акции "РусГидро"... читать дальше
.13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на... читать дальше
.13 ноября 2018 года 15:45
"В самом начале сессии пара USD/RUB продемонстрировала нисходящий импульс, но к текущему моменту отыграла почти все дневные потери. Пара EUR/RUB на открытии также снижалась, однако далее перешла к восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом "минусе". На протяжении всей предыдущей сессии рубль... читать дальше
.13 ноября 2018 года 15:41
Рубль продолжает слегка повышаться к бивалютной корзине днем во вторник, несмотря на ускорение падения цен на нефть
Москва. 13 ноября. Доллар США немного снизился, евро лишь слегка повысился на "Московской бирже" во вторник днем; рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине, почти не реагируя на усиление падения цен на нефть. читать дальше
.13 ноября 2018 года 15:23
Сегодня достаточно спокойный рынок за исключением того факта, что цена нефти снижается уже 12-ый день подряд. Такого не было за всю историю наблюдений. При этом столь долгое и стремительное снижение пока не вызывает паники на российском рынке. Отечественные индексы следуют тенденциям, которые есть... читать дальше
.13 ноября 2018 года 14:44
В зимний период рынок природного газа, как правило, подвержен резким скачкам цен, однако ралли последних нескольких дней оказалось необычно сильным, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Прогноз холодной погоды в большей части Северной Америки вызвал стремительное... читать дальше
.13 ноября 2018 года 14:15
Во вторник быки по доллару умерили пыл, что позволило большинству валют выдохнуть после агрессивного падения накануне. Фунт не стал исключением, карабкаясь от минимумов под отметкой 1.2826, отмеченных в понедельник, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил... читать дальше
.13 ноября 2018 года 13:29
К утру вторника цены на нефть вновь оказались ниже 70 долл. за баррель марки Brent, однако существенного изменения сил на внутреннем валютном рынке после открытия не последовало, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. На большинстве площадок... читать дальше
.13 ноября 2018 года 13:02
В ожидании макроэкономических данных из Китая индекс Мосбиржи будет консолидироваться в районе 2380 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первой половине сегодняшнего дня российские индексы акций опустились вслед за акциями нефтегазовых компаний. Так, индекс Мосбиржи потерял с начала дня 0,5% и достиг отметки 2380 пунктов. Котировки акций нефтегазовых компаний, которые оказывают основное давление на индекс, снизились вслед за... читать дальше
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