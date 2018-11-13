Скорее всего, наблюдаем нормализацию курса рубля по отношению к сырьевому фактору - БКС

"В самом начале сессии пара USD/RUB продемонстрировала нисходящий импульс, но к текущему моменту отыграла почти все дневные потери. Пара EUR/RUB на открытии также снижалась, однако далее перешла к восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом "минусе". На протяжении всей предыдущей сессии рубль консолидировался на положительной территории и сегодня продолжил данную тенденцию в рамках сформированного вчера диапазона. При этом активное снижение нефтяных цен, усилившееся во вторник, вызывает лишь кратковременные нисходящие импульсы, не выходящие за границы "бокового" канала. В результате рублевая стоимость нефти сегодня вновь переписала трехмесячный минимум, потеряв почти 20% от исторической вершины, установленной в начале октября. С одной стороны, это отражает краткосрочную переоцененность российской валюты. Однако, учитывая, что до этого рубль существенно отставал от активного роста нефтяных цен, скорее всего, мы наблюдаем нормализацию его курса по отношению к сырьевому фактору, и данный процесс, вероятно, еще не закончен", - комментирует ситуацию эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.