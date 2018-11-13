Исторически в ноябре, декабре и январе рубль проигрывает доллару - ИГ "УНИВЕР Капитал"

Сегодня достаточно спокойный рынок за исключением того факта, что цена нефти снижается уже 12-ый день подряд. Такого не было за всю историю наблюдений. При этом столь долгое и стремительное снижение пока не вызывает паники на российском рынке. Отечественные индексы следуют тенденциям, которые есть на внешних рынках. На самом деле, сейчас сложно предсказать движения в нефти, инвесторы занимают выжидательные позиции. Ведь велики шансы того, что она отскочит, а это окажет сильную поддержку нашему рынку. В то же время аномальная ситуация с затянувшимся падением заставляет инвесторов задуматься о том, что снижение может продолжиться. Мы сейчас безотрывно следим за динамикой нефти и ждем развития событий. От динамики фьючерсов на углеводороды будет зависеть дальнейшая торговля. Стоит отметить необычную и парадоксальную крепость рубля. Есть мнение, что рынок ждет возобновления роста нефти, технически должна наступить коррекция. Те ребята, которые торгуют валютой, думают, что нефть все-таки отскочит, а потому и нет смысла "шортить" рубль. Исторически в ноябре, декабре и январе рубль проигрывает доллару. Но на каких уровнях окажется пара сложно предсказать", - отмечает начальник отдела трейдинга ИГ "УНИВЕР Капитал" Павел Корышев.