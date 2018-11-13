Приход холодов провоцирует ралли на рынке природного газа в США - Julius Baer

В зимний период рынок природного газа, как правило, подвержен резким скачкам цен, однако ралли последних нескольких дней оказалось необычно сильным, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Прогноз холодной погоды в большей части Северной Америки вызвал стремительное повышение котировок: после колебаний у отметки 3 долл. США за миллион британских термальных единиц в течение всего лета, цены поднялись почти до 4 долларов.

Рынок вступает в зимний период с необычно низкими объемами запасов газа в хранилищах, так что раннее похолодание вызвало обоснованный рост беспокойства по поводу достаточности предложения. Большой объем добычи в США был компенсирован ростом экспорта СПГ и высоким спросом со стороны электростанций, в том числе потому, что энергетики по экономическим мотивам переключились с угля на "голубое топливо". Высокие цены на газ являются необходимым условием для поддержания большого объема резервов в хранилищах. Они заставят энергетиков вновь перейти на уголь и уменьшат внешний спрос на топливо.

"Тем не менее, скорость и амплитуда последнего скачка цен заставляют нас думать, что свой вклад в него внесли спекулятивные деньги, - отмечает Норберт Рюкер. - На фьючерсном рынке наблюдаются завышенные "бычьи" настроения, отражающиеся в большом количестве длинных позиций хедж-фондов. На этом фоне мы понижаем оценку американского рынка природного газа до нейтральной и ожидаем, что неопределенность и, как следствие, волатильность цен будут оставаться на повышенном уровне. Дальнейший рост котировок в краткосрочной перспективе во многом зависит от того, насколько сильно холода опустошат запасы, а цены - сократят спрос. При этом на европейском рынке мы отмечаем вероятность дальнейшего падения котировок, что заставляет нас сохранять короткие позиции в секторе и осторожный взгляд на рынок. В отличие от Северной Америки европейские хранилища газа заполнены, и риски падения предложения практически отсутствуют".