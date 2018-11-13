Откат рынка акций РФ утром вслед за миром сдержал выросший Китай, растет "Газпром нефть" на новостях о дивидендах

Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник снизился вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне укрепления доллара, откат сдерживался подросшими индексами в Китае на надеждах разрешения торговых споров с США; индекс МосБиржи притормозил в районе 2390 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2392,03 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1113,32 пункта (-0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1%.

Доллар просел до 67,69 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%).

Выросли бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,8%, до 387,5 рубля), "Мосбиржи" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,9% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,47%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 2018 года 22,05 руб. на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов закрывается 28 декабря 2018 года. Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил "Интерфаксу", что "Газпром нефть" по итогам 2018 года планирует существенно увеличить дивиденды, может направить на них 35% чистой прибыли.

Чистая прибыль группы "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,5%) по МСФО за 9 месяцев 2018 года снизилась в 2,6 раза, до 11,2 млрд руб. против 29,1 млрд руб. за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании.

Индексы в США в понедельник упали на 2-2,8% на фоне подъема курса доллара. Индикатор ICE US Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся накануне на 0,5%, обновив максимум с июня 2017 года. Укрепление доллара означает снижение прибылей транснациональных компаний в долларовом выражении.

Банк Goldman Sachs потерял 7,5% капитализации, продемонстрировав худшую динамику за последние 2 года; акции General Electric упали на 7% после того, как эксперты JPMorgan Chase резко ухудшили свои рекомендации относительно бумаг компании, отметив высокий уровень долга, небольшие финансовые резервы, слабые результаты за прошлый квартал и снижение дивидендов. Заявления гендиректора GE Лоуренса Калпа о том, что снижение задолженности является его первостепенной задачей, не смогли успокоить рынки.

В Азии во вторник также преобладает снижение индексов (Япония упала на 2,1%), за исключением выросшего Китая (+0,9%) на оптимизме по поводу урегулирования торгового конфликта со Штатами; плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,7%).

Оптимизма китайским инвесторам придали заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что США и Китай найдут решение своих разногласий в торговой сфере, которое удовлетворит обе стороны.

Нефть утром во вторник дешевеет на фоне падения рынков акций и укрепления доллара США. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $69,56 за баррель (-0,8% и -0,1% в понедельник), декабрьская цена WTI - $59,21 за баррель (-1,2% и -0,4% накануне).

WTI завершила снижением в понедельник 11-ю сессию подряд, что является рекордно длительным периодом непрерывного падения с начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные FactSet. С 26 октября снижение стоимости WTI составляет уже более 11%.

Давление на рынок также оказали слова американского президента Дональда Трампа, который неодобрительно высказался относительно планов сокращения добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил накануне, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, усиление продаж на нефтяном рынке стало следствием недовольства президента США планами Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти - в итоге фьючерсы на Brent ушли в область ниже $70 за баррель. Усилилось давление продаж и в американском высокотехнологичном секторе после сообщения одного из производителей электронных компонентов о требовании корпорации Apple заметно сократить поставки по заключенным ранее контрактам.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, сохраняются ожидания, что темпы роста прибыли большинства американских компаний проходят пик именно сейчас, и уже в ближайшие кварталы будет происходить заметное их замедление.

В Азии во вторник преобладали негативные настроения, однако сообщение газеты WSJ о телефонном разговоре министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Китая Лю Хе по вопросу торгового соглашения способствует стабилизации риск-аппетита (фьючерсы на американские индексы восстанавливаются). Саммит G20 (30 ноября - 1 декабря) продолжает оставаться самым ожидаемым событием, и если США и Китай сделают весомые шаги для заключения торгового соглашения, риск-аппетит на рынках может заметно улучшиться.

На российском рынке акций ближайшие поддержки для индекса МосБиржи - район 2350-2380 пунктов. При этом среднесрочно текущие уровни по российским бумагам остаются сравнительно интересными (коррекционное движение в последние три торговые сессии сняло локальную перегретость рынка).

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, инвесторы покупают доллар против евро на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в декабре до 2,5%, а также из-за неясности результата последних переговоров о Brexit. Другими словами, инвесторы выбирают качество и доллар используют как защиту. Китай вырос во вторник благодаря очередным вербальным интервенциям китайских чиновников в том, что КНР и США смогут найти решение проблем в торговле, что подразумевает встречу лидеров двух стран на саммите G20 в конце ноября.

Рубль просел накануне, и теперь он может продолжить снижение под давлением американской макростатистики: потребительская инфляция, розничные продажи, промышленное производство и др., которая будет опубликована в течение недели.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, одной из причин снижения нефти стало укрепление доллара (евро ушел ниже важной отметки $1,13). Если котировки Brent смогут закрепиться ниже отметки $69 за баррель, распродажи вполне могут усилиться, в том числе со стороны крупных стратегических инвесторов по нефти, и "черному золоту" будет открыта дорога в район $65 за баррель.

Для индекса МосБиржи сильной поддержкой является уровень 2356 пунктов, и не исключено, что при ухудшении внешнего фона рынок туда подберется. До середины дня рубль будет торговаться в диапазоне 67,5-68 руб./$1. Пока спрос на рубли в рамках налогового периода еще даже не начался, а других факторов влияния на курс рубля не наблюдается. В таких условиях рекомендуется присмотреться к акциям металлургов, поскольку в условиях очередного витка девальвации рубля они могут выглядеть лучше рынка, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-4,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+15,9%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,95 млрд рублей (из них 3,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).