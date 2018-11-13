"ВТБ Капитал" снизил рейтинг ADR Газпром нефти и ЛУКОЙЛа до "держать", ADR Татнефти до "продавать" после переоценки сектора

(добавлен 3-й абзац и таблица)

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для ADR "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "продавать".

В то же время для привилегированных акций "Татнефти" аналитики подтвердили рекомендацию "покупать". Для ADR "Сургутнефтегаза" была сохранена рекомендация "держать", а для его "префов" - "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром нефть - 30,50 (текущая цена - 29,35), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для обыкновенных акций, цены в долларах США) - 6,1 (текущая цена - 5,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 85 (текущая цена - 75,36), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для обыкновенных акций, цены в долларах США) - 85 (текущая цена - 76,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть - 66 (текущая цена - 71,4), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций, цены в долларах США) - 11 (текущая цена - 12,1), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций, цены в долларах США) - 12,8 (текущая цена - 8,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 4,2 (текущая цена - 3,91), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций, цены в долларах США) - 0,42 (текущая цена - 0,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций, цены в долларах США) - 0,69 (текущая цена - 0,6), рекомендация - покупать.