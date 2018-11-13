Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов вторника, несмотря на продолжающееся падение нефти

Москва. 13 ноября. Доллар США немного снизился, евро, напротив, вырос на "Московской бирже" во вторник утром, рубль почти не меняется к бивалютной корзине, не реагируя на продолжающееся падение цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,77-67,82 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,81 руб./$1 (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 76,29 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 1,23 копейки к уровню закрытия понедельника, до 71,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,74 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к бивалютной корзине, демонстрируя разнонаправленную динамику в парах с долларом и евро, отыгрывая их динамику на глобальном рынке. Евро накануне дешевел к доллару до $1,1216, минимальной отметки с июня 2016 года в ожидании развития ситуации вокруг бюджета Италии. К 13 ноября правительство страны по требованию Еврокомиссии должно представить доработанный бюджет на предстоящий год.

ЕК 23 октября официально отклонила проект бюджета, представленный Римом на ее рассмотрение, и дала правительству Италии три недели на его доработку. Проект бюджета Италии на предстоящий год предусматривает существенное увеличение дефицита - до 2,4% ВВП, что в три раза больше изначально планировавшегося уровня.

Италия является третьей по величине экономикой еврозоны, поэтому участники рынка внимательно следят за ситуацией с бюджетом, опасаясь, что эскалация конфликта между Римом и Брюсселем может иметь последствия для стабильности еврозоны, пишет MarketWatch.

Если Италия откажется менять параметры бюджетного плана, Еврокомиссии придется прибегнуть к так называемой процедуре чрезмерного дефицита (excessive deficit procedure), запуск которой может привести к финансовым санкциям в отношении Рима в 2019 году.

Нефть продолжает дешеветь во вторник на фоне падения рынков акций и укрепления доллара США. Давление на рынок также оказали слова американского президента Дональда Трампа, который неодобрительно высказался относительно планов сокращения добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch.

WTI завершила снижением в понедельник 11-ю сессию подряд, что является рекордно длительным периодом непрерывного падения с начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные FactSet. С 26 октября снижение стоимости WTI составляет уже более 11%.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на 10:15 МСК во вторник подешевели на 1,13% - до $59,25 за баррель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX). Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени снизилась на 1,13%, до $69,5 за баррель/

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

"Слова Трампа призваны сдержать ОПЕК, которая дала сигнал о готовности сокращать добычу", - отмечает аналитик Mizuho Securities в Токио Макико Тсугата.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил накануне, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.

Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.