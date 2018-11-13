Утренние прогнозы: возможно углубление коррекции

По мнению экспертов, во вторник слабость нефтяных котировок и вчерашняя распродажа на американском рынке могут способствовать продолжению коррекционного движения на отечественном фондовом рынке.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов. Недовольство президента США планами Саудовской Аравии по сокращению добычи спровоцировало усиление продаж на нефтяном рынке - в итоге фьючерсы на Brent ушли в область ниже $70 за баррель. Усилилось давление продаж и в американском высокотехнологичном секторе после сообщения одного из производителей электронных компонентов о требовании корпорации Apple заметно сократить поставки по заключенным ранее контрактам. На валютном рынке в начале торгов возможен возврат к уровню 68 по паре доллар-рубль вслед за возобновлением роста по индексу доллара (DXY)".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2385-2400 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2380, 2370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2410, 2420 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Не самый благоприятный внешний фон оказал давление вчера на российские бумаги - индекс МосБиржи, пытающийся восстанавливаться в первой половине дня, под закрытие вернулся ниже отметки в 2400 пунктов. Слабость нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent находятся ниже уровня в 70 долл./барр.) и вчерашняя распродажа на американском рынке могут способствовать продолжению коррекционного движения. Ближайшие поддержки для индекса МосБиржи - район 2350-2380 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (коррекционное движение в последние три торговые сессии сняло локальную перегретость рынка)".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Перед открытием российского фондового рынка во вторник фактор дорожающей нефти больше не оказывает поддержку котировкам российских компаний, мы ожидаем снижения на старте торгов. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположены на 2381 и 2366 пунктах, по индексу РТС - на 1106 и 1090 пунктах".

Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Во вторник перед началом российской торговой сессии складывается негативный внешний фон. Так, цены на нефтяные контракты начали снижаться на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии, которая в понедельник анонсировала планы по снижению цен на нефть. Большинство индексов азиатских стран завершает сегодняшний день падением, двигаясь вниз вслед за бумагами американских компаний. Американские индексы подешевели в понедельник в среднем на 2%. Таким образом, мы ожидаем снижения индекса МосБиржи до 2380 пунктов в первой половине дня вслед за бумагами нефтегазовых компаний. При этом в связи с окончанием длительных выходных в США торговая активность на рынке возрастет. Впрочем, волатильность будет низкой, так как участники торгов будут ждать выхода значимой макроэкономической статистики, которая будет опубликована завтра в Китае и США".