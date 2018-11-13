Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут подрасти на улучшении внешней конъюнктуры

Москва. 13 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти в рамках коррекции благодаря прогнозируемому улучшению ситуации на мировых рынках капитала после заметного падения накануне, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением на фоне подъема курса доллара. Индикатор ICE US Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся накануне на 0,5%, обновив максимум с июня 2017 года. Укрепление доллара означает снижение прибылей транснациональных компаний в долларовом выражении. Ралли нефтяного рынка на обещании Саудовской Аравии сократить поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в декабре также сошло на нет к концу сессии, и котировки нефти завершили торги снижением.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются во вторник утром вслед за обвалом индексов в США, однако китайские акции растут на оптимизме по поводу урегулирования торгового конфликта со Штатами. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,07%. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, индийский BSE Sensex - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,8%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,7%,

Тем временем китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 1,1%. Также повышение на 0,7% демонстрирует индонезийский Jakarta Composite. Оптимизма китайским инвесторам придали заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что США и Китай найдут решение своих разногласий в торговой сфере, которое удовлетворит обе стороны.

В свою очередь нефть продолжает дешеветь во вторник на фоне падения рынков акций и укрепления доллара США. Давление на рынок также оказали слова американского президента Дональда Трампа, который неодобрительно высказался относительно планов сокращения добычи Саудовской Аравией. Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь по итогам торгов 12 ноября снизилась на 0,43% - до $59,93 за баррель. По данным на 9:30 МСК во вторник эти контракты подешевели на 1,35% - до $59,12 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $69,41 за баррель, что на 1,01% ниже уровня закрытия 12 ноября. В понедельник эти контракты подешевели на 0,09% - до $70,12 за баррель.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов". Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил накануне, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США. Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник хотя и выросла более чем в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,066 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,92 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 ноября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (10-12 ноября) 0,03%, опустившись до 566,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (-1,3%), "ВБРР-001Р-01" (-0,68%) и "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-0,6%), а в лидерах роста - облигации "Газпромбанк БО-15" (+1,28%), "ГТЛК-001Р-09" (+0,9%) и "МТС-001P-05" (+0,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что РН банк установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей в размере 9,25% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Облигации имеют полугодовые купоны. Сбор заявок на облигации прошел 12 ноября. Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября. Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.

ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") 13 ноября соберет заявки на десятилетние облигации серии БО-ПО2 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 15 ноября. Бумаги будут размещены в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная. ТКХ разместил дебютные 10-летние облигации серии БО-П01 на 7 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердила выпуск облигаций серии 001Р-08 объемом 2 млрд 240,8 млн рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Выпуски 001Р-01 - 001Р-08 размещаются в рамках программы классических облигаций объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Металлинвестбанк установил ставку 8-9-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,5% годовых. Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По выпуску 26 ноября предстоит оферта. В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций банка на 2,7 млрд рублей.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставки 10-14-го купонов облигаций 9-й серии в размере 8,9% годовых. Облигации ЕАБР объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в июне 2014 года. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,8% годовых. По бондам 29 ноября предстоит оферта.

ООО "О1 груп финанс" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-02 в размере 11% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в мае 2017 года. Последний дефолт по данному выпуску произошел в августе, тогда эмитент не выплатил 5-й купон на 72,9 млн рублей. Однако эмитент планомерно продолжает устанавливать ставку по каждому новому купону. В этом году компания допустила дефолты по четырем выпускам облигаций, не исполнив обязательства по выплате купона и исполнению оферты. В июне владельцы облигаций компании серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 (общий объем выпусков - 22 млрд рублей) на собрании не приняли условия реструктуризации облигаций.