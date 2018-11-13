.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут подрасти на улучшении внешней конъюнктуры
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре ускорилась до 0,4%
В октябре цены в РФ выросли на 0,4% после инфляции 0,2% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. Годовой рост цен ускорился до 3,5% после 3,4% в сентябре
 
Заемщиков будут уведомлять по SMS о привлечении коллекторов
Госдума РФ разрабатывает законопроект, согласно которому банки и микрофинансовые организации должны будут при помощи sms и электронной почты оповещать заемщиков о привлечении коллекторов к возврату их задолженности, сообщает газета "Известия" со...
 
Онлайн-продажи алкоголя откладываются
Продажи алкоголя в интернете не удастся начать с января 2019 года. Законопроект Минфина об их легализации раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Об этом сказано в отзыве ГПУ, на который ссылаются "Известия". Эксперты...
 
Бизнесу не хватает местных банков
Расчистка банковской системы привела к сокращению числа кредитных организаций и обострению проблемы доступности кредитов в некоторых регионах. Бизнесу приходится работать с крупнейшими банками и нередко отправляться за кредитом в соседний регион,...
 
13 ноября 2018 года 09:57

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут подрасти на улучшении внешней конъюнктуры

Москва. 13 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти в рамках коррекции благодаря прогнозируемому улучшению ситуации на мировых рынках капитала после заметного падения накануне, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением на фоне подъема курса доллара. Индикатор ICE US Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся накануне на 0,5%, обновив максимум с июня 2017 года. Укрепление доллара означает снижение прибылей транснациональных компаний в долларовом выражении. Ралли нефтяного рынка на обещании Саудовской Аравии сократить поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в декабре также сошло на нет к концу сессии, и котировки нефти завершили торги снижением.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются во вторник утром вслед за обвалом индексов в США, однако китайские акции растут на оптимизме по поводу урегулирования торгового конфликта со Штатами. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,07%. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, индийский BSE Sensex - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,8%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,7%,

Тем временем китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 1,1%. Также повышение на 0,7% демонстрирует индонезийский Jakarta Composite. Оптимизма китайским инвесторам придали заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что США и Китай найдут решение своих разногласий в торговой сфере, которое удовлетворит обе стороны.

В свою очередь нефть продолжает дешеветь во вторник на фоне падения рынков акций и укрепления доллара США. Давление на рынок также оказали слова американского президента Дональда Трампа, который неодобрительно высказался относительно планов сокращения добычи Саудовской Аравией. Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь по итогам торгов 12 ноября снизилась на 0,43% - до $59,93 за баррель. По данным на 9:30 МСК во вторник эти контракты подешевели на 1,35% - до $59,12 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $69,41 за баррель, что на 1,01% ниже уровня закрытия 12 ноября. В понедельник эти контракты подешевели на 0,09% - до $70,12 за баррель.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов". Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил накануне, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США. Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник хотя и выросла более чем в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,066 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,92 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 ноября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (10-12 ноября) 0,03%, опустившись до 566,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (-1,3%), "ВБРР-001Р-01" (-0,68%) и "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-0,6%), а в лидерах роста - облигации "Газпромбанк БО-15" (+1,28%), "ГТЛК-001Р-09" (+0,9%) и "МТС-001P-05" (+0,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что РН банк установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей в размере 9,25% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Облигации имеют полугодовые купоны. Сбор заявок на облигации прошел 12 ноября. Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября. Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.

ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") 13 ноября соберет заявки на десятилетние облигации серии БО-ПО2 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 15 ноября. Бумаги будут размещены в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная. ТКХ разместил дебютные 10-летние облигации серии БО-П01 на 7 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердила выпуск облигаций серии 001Р-08 объемом 2 млрд 240,8 млн рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Выпуски 001Р-01 - 001Р-08 размещаются в рамках программы классических облигаций объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Металлинвестбанк установил ставку 8-9-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,5% годовых. Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По выпуску 26 ноября предстоит оферта. В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций банка на 2,7 млрд рублей.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставки 10-14-го купонов облигаций 9-й серии в размере 8,9% годовых. Облигации ЕАБР объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в июне 2014 года. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,8% годовых. По бондам 29 ноября предстоит оферта.

ООО "О1 груп финанс" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-02 в размере 11% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в мае 2017 года. Последний дефолт по данному выпуску произошел в августе, тогда эмитент не выплатил 5-й купон на 72,9 млн рублей. Однако эмитент планомерно продолжает устанавливать ставку по каждому новому купону. В этом году компания допустила дефолты по четырем выпускам облигаций, не исполнив обязательства по выплате купона и исполнению оферты. В июне владельцы облигаций компании серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 (общий объем выпусков - 22 млрд рублей) на собрании не приняли условия реструктуризации облигаций.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 ноября 2018 года 18:45
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Юнипро на 1,6%, оставив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,21 рубля до 3,16 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Компания "Юнипро" опубликовала результаты за девять месяцев 2018 года, которые оказались...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 18:29
Бегство валютного капитала из РФ говорит о том, что в стране нет ярко выраженного дефицита валютной ликвидности - Dukascopy Bank SA
Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 млрд долл., пишет ПРАЙМ со ссылкой на предварительные данные Банка России. Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило 42,2...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 17:42
Доллар США продолжает рваться вверх относительно европейских валют - Saxo Bank
"Доллар США продолжает рваться вверх, хотя в основном относительно европейских валют, так как пара USD/CNY застряла на месте в ожидании встречи Си Цзиньпна и Дональда Трампа в конце этого месяца, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Китай вроде бы протягивает оливковую...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 17:16
Ситуация на рынке позитивна для рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4660 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,61%, недельная - до 7,69%, а месячная выросла до 7,94%. Рост доходностей ОФЗ, отражает негативные настроения на рынке, но также повышает привлекательность для...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:55
Курс рубля может превысить 70 руб./$1 при текущей нефти - Raiffeisenbank
В предположении сохранения нефти и курса рубля на текущем уровне ($70 за баррель и 68 руб./$1), по оценкам аналитиков Raiffeisenbank, в оставшиеся 2 месяца этого года сальдо текущего счета составит $12,5 млрд, чего не достаточно для выплат по внешнему долгу ($14,3 млрд с пиком выплат $8 млрд в...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:54
На рынок нефти возвращается неопределенность - БКС
"Начало недели выдалось непростым для нефтяного рынка. Котировки "черного золота", "нырнувшие" 9 ноября ниже $70 на фоне спекуляций на тему ликвидации ОПЕК, продолжили испытывать давление и сделали еще один шаг назад, к минимумам апреля. Эмоциональный вклад в наблюдаемое во вторник снижение внес...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:40
MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября, ожидается включение Polymetal и исключение РусГидро
ндексный провайдер MSCI объявит итоги ноябрьского полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени. По оценкам аналитиков, в индекс MSCI Russia в ходе ноябрьского пересмотра могут быть включены в акции Polymetal (MOEX: POLY), а акции "РусГидро"...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:26
Если цена Brent обоснуется под отметкой $69, "медведи" смогут продавить котировки к уровню $65 - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в диапазоне $68-69 по эталонному сорту Brent. Продолжению "межвежьих" настроений послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 16:05
Сохраняем прогноз на рост американской валюты против рубля - Аналитика Онлайн
"Снижение нефтяных цен, нервозность на международных финансовых рынках и распродажа госдолга России - все это привело к снижению курса отечественной валюты. Напомним, что ранее мы неоднократно заявляли о необходимости покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей. В этом диапазоне котировки...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 15:45
Скорее всего, наблюдаем нормализацию курса рубля по отношению к сырьевому фактору - БКС
"В самом начале сессии пара USD/RUB продемонстрировала нисходящий импульс, но к текущему моменту отыграла почти все дневные потери. Пара EUR/RUB на открытии также снижалась, однако далее перешла к восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом "минусе". На протяжении всей предыдущей сессии рубль...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 15:41
Рубль продолжает слегка повышаться к бивалютной корзине днем во вторник, несмотря на ускорение падения цен на нефть
Москва. 13 ноября. Доллар США немного снизился, евро лишь слегка повысился на "Московской бирже" во вторник днем; рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине, почти не реагируя на усиление падения цен на нефть.    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 15:23
Исторически в ноябре, декабре и январе рубль проигрывает доллару - ИГ "УНИВЕР Капитал"
Сегодня достаточно спокойный рынок за исключением того факта, что цена нефти снижается уже 12-ый день подряд. Такого не было за всю историю наблюдений. При этом столь долгое и стремительное снижение пока не вызывает паники на российском рынке. Отечественные индексы следуют тенденциям, которые есть...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 14:44
Приход холодов провоцирует ралли на рынке природного газа в США - Julius Baer
В зимний период рынок природного газа, как правило, подвержен резким скачкам цен, однако ралли последних нескольких дней оказалось необычно сильным, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Прогноз холодной погоды в большей части Северной Америки вызвал стремительное...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 14:15
На краткосрочную перспективу сохраняет актуальность стратегия продажи фунта на росте - eToro
Во вторник быки по доллару умерили пыл, что позволило большинству валют выдохнуть после агрессивного падения накануне. Фунт не стал исключением, карабкаясь от минимумов под отметкой 1.2826, отмеченных в понедельник, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил...    читать дальше
.
13 ноября 2018 года 13:29
Рубль не получит дополнительного преимущества от изъятия ликвидности - ИК "Велес Капитал"
К утру вторника цены на нефть вновь оказались ниже 70 долл. за баррель марки Brent, однако существенного изменения сил на внутреннем валютном рынке после открытия не последовало, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. На большинстве площадок...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.