Brent торгуется ниже $70 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник резким падением на фоне подъема курса доллара.

Индикатор ICE US Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся накануне на 0,5%, обновив максимум с июня 2017 года. Укрепление доллара означает снижение прибылей транснациональных компаний в долларовом выражении.

Ралли нефтяного рынка на обещании Саудовской Аравии сократить поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в декабре также сошло на нет к концу сессии, и котировки нефти завершили торги слабым снижением.

Рыночная стоимость крупнейших нефтедобывающих компаний США ExxonMobil и Chevron снизились соответственно на 1,3% и 1,8%.

Как отметил портфельный управляющий в Capitalist Funds Майкл Шуновер, возможно, сейчас на рынке наблюдается "сдувание пузыря пассивных инвестиций" и происходит переоценка котировок акций крупнейших компаний.

По его словам, стоимость гигантов рынка, таких, как Apple и Alphabet, была завышена благодаря их высокому удельному весу в индексах, к которым привязаны пассивные инвестиционные инструменты, что вылилось в замкнутый круг, все больше и больше повышавший их стоимость при слабом росте капитализации менее крупных компаний.

Банк Goldman Sachs потерял 7,5% капитализации, продемонстрировав худшую динамику за последние 2 года.

Акции Altria, одного из лидеров мирового табачного рынка, подешевели на 3,5% на слухах, что Администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами США (Food and Drug Administration, FDA) планирует ввести запрет на ментоловые сигареты.

Капитализация производителя оптики для мобильных устройств Lumentum Holdings рухнула на 33% после того, как компания снизила прогнозы прибыли и выручки на второй финквартал на фоне просьбы одного из крупнейших клиентов существенно сократить поставки по ранее сделанным заказам.

Крупнейшим клиентом Lumentum (30% выручки) является Apple Inc., акции которой упали на 5%. Негативная динамика акций самой крупной по капитализации компании мира оказала давление на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite.

Цена бумаг американского производителя косметики Coty Inc. увеличилась на 1,9%. Компания объявила об уходе в отставку CEO Камилло Пане по семейным обстоятельствам. Новым гендиректором компании станет Пьер Лобье, до недавнего времени возглавлявший кофейную компанию Jacobs Diuwe Egberts.

Бумаги видеосервиса Netflix подешевели на 3,1%. Ранее аналитики Piper Jaffray дали прогноз, согласно которому компания может в скором будущем повысить стоимость подписки на свои сервисы.

Котировки акций General Electric упали на 6,9% после того, как эксперты JPMorgan Chase резко ухудшили свои рекомендации относительно бумаг компании, отметив высокий уровень долга, небольшие финансовые резервы, слабые результаты за прошлый квартал и снижение дивидендов.

Заявления гендиректора GE Лоуренса Калпа о том, что снижение задолженности является его первостепенной задачей, не смогли успокоить рынки.

Рыночная стоимость разработчика программного обеспечения и сервисов для сферы здравоохранения Athenahealth Inc. подскочила на 10% на новости, что фонды прямых инвестиций Veritas Capital и Elliott Management Corp. покупают компанию за $5,7 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average 12 ноября упал на 602,12 пункта (2,32%) и составил 25387,18 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 54,79 пункта (1,97%) - до 2726,22 пункта.

Nasdaq Composite потерял 206,03 пункта (2,78%) и составил 7200,87 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник вслед за обвалом индексов в США, однако китайские акции растут на оптимизме по поводу урегулирования торгового конфликта со Штатами.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,4%, более широкий Topix - на 2,2%.

Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, индийский BSE Sensex - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,8%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,7%,

Главным негативным фактором для азиатских индексов стал рост курса доллара. Индекс ICE US Dollar, отслеживающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, накануне обновил максимум с лета прошлого года на ожидании продолжения повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

"Опасения инвесторов сейчас велики, - говорит CEO Mainstay Capital Management Дэвид Кадла в интервью агентству Bloomberg. - У Китая свои проблемы, у Европы - свои, кроме того, многие компании снижают прогноз прибылей, а Федрезерв не намерен прекращать повышение ставки".

Тем временем китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 1,1%. Также повышение на 0,7% демонстрирует индонезийский Jakarta Composite.

Оптимизма китайским инвесторам придали заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что США и Китай найдут решение своих разногласий в торговой сфере, которое удовлетворит обе стороны.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга увеличился на 0,5%. Участники рынка ждут отчетности компании, которая будет обнародована в среду.

Рыночная стоимость китайских нефтегазовых компаний CNOOC и Petrochina снижается более чем на 1,5% на фоне вновь опустившихся до минимума с весны цен на нефть.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей смартфонов Samsung Electronics Co. снизились на 2,4%, другой корейской компании в этом секторе SK Hynix - на 4%.

Рыночная стоимость поставщиков деталей для Apple падает вслед за акциями самой компании, накануне потерявшей 5% капитализации. Цена бумаг AAC Technology снижается на 7,6%, до минимума с февраля 2016 года, акции Luxshare Precision подешевели на 8%, Suzhou Dongshan - на 4,6%.

Ценные бумаги японских компаний Toyota и Sony опустились на 2,6% и 3,6% соответственно, тогда как оператор сотовой связи SoftBank прибавил 1,3% капитализации.

Нефть продолжает дешеветь во вторник на фоне падения рынков акций и укрепления доллара США.

Давление на рынок также оказали слова американского президента Дональда Трампа, который неодобрительно высказался относительно планов сокращения добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch.

WTI завершила снижением в понедельник 11-ю сессию подряд, что является рекордно длительным периодом непрерывного падения с начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные FactSet. С 26 октября снижение стоимости WTI составляет уже более 11%.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь по итогам торгов 12 ноября снизилась на $0,26 (0,43%) - до $59,93 за баррель. По данным на 8:15 МСК во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (1,38%) - до $59,10 за баррель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX).

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $69,39 за баррель, что на $0,73 (1,04%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,06 (0,09%) - до $70,12 за баррель.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил накануне, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.

Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.

"Слова Трампа призваны сдержать ОПЕК, которая дала сигнал о готовности сокращать добычу", - отмечает аналитик Mizuho Securities в Токио Макико Тсугата.

"До декабрьского заседания ОПЕК осталось не так много времени, и страны организации, возможно, не сумеют согласовать позицию по объемам добычи", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.