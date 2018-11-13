В первой половине дня индекс МосБиржи снизится до 2380 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Во вторник перед началом российской торговой сессии складывается негативный внешний фон. Так, цены на нефтяные контракты начали снижаться на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии, которая в понедельник анонсировала планы по снижению цен на нефть. Большинство индексов азиатских стран завершает сегодняшний день падением, двигаясь вниз вслед за бумагами американских компаний. Американские индексы подешевели в понедельник в среднем на 2%. Таким образом, мы ожидаем снижения индекса МосБиржи до 2380 пунктов в первой половине дня вслед за бумагами нефтегазовых компаний. При этом в связи с окончанием длительных выходных в США торговая активность на рынке возрастет. Впрочем, волатильность будет низкой, так как участники торгов будут ждать выхода значимой макроэкономической статистики, которая будет опубликована завтра в Китае и США", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.