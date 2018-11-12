Рынок акций РФ в понедельник просел ниже 2400п по индексу МосБиржи вслед за Европой и США

Москва. 12 ноября. Попытки рынка акций РФ подрасти вслед за нефтью в понедельник сменились к вечеру откатом на фоне новостей об усилении оттока капитала из России с начала года и негативной динамики фондовых площадок в Европе и США; индекс МосБиржи после тестирования утром отметки 2425 пунктов скатился к закрытию торгов ниже рубежа 2400 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам сессии индекс МосБиржи составил 2393,81 пункта (-0,4%, максимум дня - 2425,05 пункта), индекс РТС - 1114,75 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,4% на фоне укрепления рубля.

Доллар подешевел до 67,66 рубля (-0,35 рубля).

Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 3 раза, до $42,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14,0 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -1,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4% и +2,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%, до 96,9 руб.), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы").

Банк JPMorgan повысил рекомендацию для акций "Аэрофлота" до "держать" с "продавать", при этом снизил прогнозную стоимость акций со 142 рублей до 117 рублей за штуку.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в понедельник повысило рейтинги российской золотодобывающей компании ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%) с "BB-" до "BB" со "стабильным" прогнозом.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,1%, Китай прибавил 1,2%), Европа после позитивного начала дня развернулась вниз (FTSE, CAC 40, DAX снижаются на 0,3-1,5%), минусует Америка (индекс S&P 500 упал на 1,2%).

Между тем дорожает нефть после того, как Саудовская Аравия заявила о намерении сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце, сообщает Dow Jones. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,24 за баррель (+1,5% и -0,7% в пятницу), декабрьская цена WTI - $61,08 за баррель (+1,5% и -0,8% накануне).

На прошлой неделе цены на WTI перешли в "медвежью" фазу после того, как они завершили "в минусе" десять торгов подряд, чего не происходило с 1984 года. При этом обе марки снизились по итогам пятой недели, что является рекордом почти за четыре года.

Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам перед заседанием министерского мониторингового комитета. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США на рынке. При этом он подчеркнул, что в идеале страны ОПЕК+ не хотели бы сокращать добычу нефти.

По итогам заседания комитета Х.аль-Фалих сообщил, что объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре, при этом Саудовская Аравия сохранит свою лидирующую позицию. По словам министра, страна получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с меньше, чем в текущем месяце.

Он также подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, индекс МосБиржи после утреннего "гэпа" растерял к вечеру все накопленные позиции и ушел в "минус" из-за негатива западных площадок. Позитивное открытие было связано с ростом нефтяных цен, которые в моменте прибавляли более 3% на итогах встречи представителей ОПЕК+ в Абу-Даби, где была подтверждена готовность сокращения добычи на 1 млн б/с для поддержания ценовой стабильности на рынке.

Во вторник провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индексов, совет директоров "Татнефти" (MOEX: TATN) на заседании обсудит объем дивидендов, в Германии будет опубликован индекс потребительских цен и индекс экономических настроений ZEW, в России обнародуют данные по квартальному ВВП. Кроме того, выйдет ежемесячный отчет ОПЕК.

Как отмечает аналитик компании "БКС Брокер" Анастасия Попова, к позитивным факторам можно отнести рост нефти и снижение рисков эскалации торгового конфликта между США и КНР, а к негативным - ожидания ужесточения монетарной политики США, риски продолжения коррекции на рынке акций США и риски введения жесткого варианта санкций против РФ.

В Европе в фокусе внимания вновь бюджет Италии - правительство страны должно до вторника представить новый вариант проекта, так как предыдущий не был принят Еврокомиссией. В среду будут представлены данные по промпроизводству и дана первая оценка ВВП еврозоны за III квартал.

В США в понедельник празднуется День ветеранов, и хотя рынки работают в обычном режиме, активность, скорее всего, будет невысокой. Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в среду, надеясь услышать намеки относительно планов регулятора по монетарной политике.

Поводом для возращения покупателей на нефтяной рынок стали заявления Саудовской Аравии о снижении экспорта в декабре, а также готовность ОПЕК+ при необходимости снизить добычу в 2019 году. Однако потенциал роста по-прежнему ограничен, поскольку США продолжают наращивать добычу (число активных буровых установок выросло на 12), а напряженность между США и Китаем, рост процентных ставок и удешевление валют развивающихся рынков замедляют подъем мировой экономики и ослабляют спрос на нефть, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, подросшую нефть сложно назвать облегчением для нефтяных бумаг, так как пока разговоры о сокращении добычи производителями остаются лишь разговорами, и опасность сваливания Brent в "медвежью" фазу сохраняется.

"Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,2%) объявила об инвестициях в размере 273 млн евро на строительство ветропарка в Мурманской области. Планы компании в сфере альтернативной энергетики начинают приобретать реальное воплощение. "РусАгро" (+0,5%) объявила о росте прибыли в январе-сентябре в 2,8 раза и анонсировала вероятность проведения SPO в ближайшие два года на фоне высоких цен на сельхозпродукцию, восстановления цен на сахар и перспектив покупки холдинга "Солнечные продукты". Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%) провел "День инвестора", сообщив о снижении прогноза производства на ближайшие годы. Цифры скорректированы незначительно, но могут привести к пересмотру инвестиционных оценок. Тревожной новостью для "Газпрома" стало известие, что все платежи от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заблокированы по решению швейцарских судебных властей, отмечает эксперт.

В Европе продолжают накапливаться риски. По слухам в СМИ, премьер-министр Тереза Мэй может получить недоверие от своей партии еще до заключения сделки по выходу из Евросоюза. Как минимум, пресса сообщает о том, что она не смогла собрать экстренное заседание кабинета министров для одобрения достигнутых договоренностей. Лейбористы полагают, что провал голосования в парламенте может привести к внеочередным выборам и еще одному референдуму по вопросу Brexit. На этом фоне индекс доллара укрепил свои позиции до максимума за 16 месяцев.

Встреча министров ОПЕК+ оказалась противоречивой. РФ пока не соглашается идти на сокращение добычи и продолжит консультации, а министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии говорил о снижении добычи в декабре на 0,5 млн б/с. Более того, по его словам, экспертная группа ОПЕК+ просчитала необходимость сокращения производства на 1 млн б/с по сравнению с октябрьскими объемами, отмечает А.Кочетков.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в Азии рынки положительно отреагировали на заявления Народного банка Китая о том, что политика стимулирования роста будет хорошо отрегулирована (на прошлой неделе участники рынка опасались, что могут быть введены обязательные квоты на банковские кредиты частному сектору). В Европе сохраняется неопределенность вокруг переговоров по Brexit после того, как британский премьер Тереза Мэй отменила запланированное на эту неделю заседание кабинета министров в связи с сообщениями о негативном отношении к ее планам со стороны ряда ключевых представителей законодательной власти.

Нефть Brent подорожала на фоне ожиданий, что в будущем предложение сырья на мировом рынке сократится. На выходных Саудовская Аравия дала понять, что сократит экспорт нефти (в декабре он должен уменьшиться на 500 тыс. б/с). Новая информация может появиться во время форума ADIPEC, который будет проходить в Абу-Даби с понедельника по четверг (очередное заседание ОПЕК+ запланировано на 6 декабря).

На этой неделе выйдет ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку, ожидаются комментарии представителей Федрезерва США, ЕЦБ и других мировых центральных банков. В четверг Комиссия США по международной торговле должна представить свои соображения по поводу новой версии Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), после чего последнюю должен рассмотреть и одобрить Конгресс, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-3,7%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,5%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-3,4%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-2,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-2,1%).

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,7%) по МСФО за 9 месяцев 2018 г. снизилась на 16,5%, до 14 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выросли акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+7,5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+6,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,153 млрд рублей (из них 16,405 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 11,095 млрд рублей - на "префы").