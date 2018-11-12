Рубль продолжает умеренно расти к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 12 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту цен на "черное золото".

Курс доллара США составил 67,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,18 руб./EUR1, опустившись на 84,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 52,85 копейки - до 71,54 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах в условиях укрепления нефти. При этом во второй половине дня активность участников рынка заметно снизилась, так как в США отмечают День ветеранов. В этот день фондовые площадки страны работают, в то время как долговые - закрыты.

Опережающее снижение евро обусловлено аналогичной динамикой котировок единой валюты на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" снижается к этому времени на 0,8% и торгуется на отметке $1,1244 впервые с июня 2017 года. Одной из причин падения единой европейской валюты ниже отметки $1,13 впервые более чем за год стали опасения относительно бюджетных разногласий правительства Италии и Европейской комиссии.

Цены на нефть поднимаются в ходе торгов в понедельник на заявлениях представителей Саудовской Аравии о возможном сокращении поставок в декабре. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,23% - до $71,06 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь вечером в понедельник выросли на 1,18% - до $60,9 за баррель.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, Саудовская Аравия намерена снизить поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с по сравнению с ноябрем. При этом уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня прошлого месяца.

Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи на уровне ОПЕК+, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.

Как рассказал "Интерфаксу" руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев, рубль демонстрирует коррекционное укрепление после падения в пятницу на фоне роста цен на нефть. "Поддержку рублю также оказывает приближающийся налоговый период в РФ, в то время как давление на него продолжают оказывать ожидания новых санкций со стороны США, в том числе и на новый госдолг РФ. Индикатором выступают котировки долгосрочных ОФЗ, доходности по которым уже выросли до 9% годовых. Также негативно на рубль влияет значительный рост котировок доллара на мировом валютном рынке", - отмечает Е.Воробьев.

"В понедельник рубль в течение всего дня демонстрировал одну из лучших динамик в паре с американской валютой на глобальных площадках. Укрепление рубля в подобных условиях стало возможным, прежде всего, благодаря сообщениям о возможной встрече российского и американского президентов на саммите G20, хотя котировки нефти также внесли свой позитивный вклад, вернувшись на уровень выше $70 за баррель по марке Brent в надежде на сокращение добычи участниками ОПЕК в следующем году", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 ноября на 67,41 копейки, до 67,5238 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,5 копейки, до 76,0926 руб./EUR1.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" не проводились в понедельник из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 33,17 копейки и составил 67,5887руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 400,665 млн, эта сумма полностью пришлась на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 19,48 копейки, до 76,064 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,65 копейки и составил 76,1285 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR608,312 млн, из которых EUR281,217 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR327,095 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно снизились в понедельник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,62% и 7,7% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 7,93%, 8,35% и 8,43% годовых соответственно.