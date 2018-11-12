После провальной недели рубль несколько улучшил свое положение - ИК "Велес Капитал"

"На открытии валютных торгов в понедельник рубль резко укрепился по сравнению с закрытием пятницы и в течение оставшегося дня удерживал занятые позиции. Так, после закрытия прошлой недели на уровне 68 руб., уже к концу первого часа торгов в понедельник курс достигал отметки 67,4 руб. К вечеру курс скорректировался в район 67,6-67,7 руб., однако по-прежнему пребывал в плюсе. Укрепление рубля происходило вопреки дальнейшему росту доллара на глобальных площадках. Так, индекс USD еще рано утром в понедельник сумел преодолеть и закрепиться выше уровня в 97 пунктов впервые с июня прошлого года. К концу первого часа торгов на российском рынке индекс доллара подходил вплотную к отметке в 97,5 пункта. Хотя к вечеру американская валюта несколько сбавила темп, доллар по-прежнему удерживал плюс к большинству валют на глобальных площадках. Среди основных валют в особенности "доставалось" евро, терявшей к вечеру порядка 0,6%, и британскому фунту (-0,5%). Таким образом в течение всего дня рубль демонстрировал одну из лучших динамик в паре с американской валютой на глобальных площадках. Укрепление рубля в подобных условиях стало возможным, прежде всего, благодаря сообщениям о встрече российского и американского президентов на саммите G20, хотя котировки нефти также внесли свой позитивный вклад, вернувшись на уровень 70+ долл. за баррель по марке Brent в надежде на сокращение добычи участниками ОПЕК в следующем году", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.