К концу месяца мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля - ITI Capital

"Российская экономика - одна из самых устойчивых в сегменте развивающихся рынков, поэтому макроэкономические риски для российского рынка наименее актуальны, - уверен главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Важным уровнем сопротивления для курса российской валюты можно назвать отметку 67,75 за доллар. Мы полагаем, что на этой неделе российская валюта должна снова подорожать до 66,00 руб. за доллар; не исключено, что на этом она не остановится. Нефть марки брент удержала рубеж $70/барр. и уже торгуется в районе $71,50/барр. на фоне новости о том, что Саудовская Аравия сократит экспорт нефти на 0,5 млн. баррелей в сутки. Об этом стало известно в выходные. К концу месяца мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля, а к концу года пара USD/RUB, по нашим оценкам, может опуститься еще ниже - до 65,00. Этому будут способствовать рост профицита по счету текущих операций и традиционно большое предложение иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров ближе к концу года. Кроме того, на курс рубля должен положительно повлиять перенос на будущий год дополнительных санкций, которые, к тому же вероятнее всего, будут носить ограничительный характер. Впрочем, позитивный эффект проявится лишь при условии, что не продолжится снижение цен на нефть".