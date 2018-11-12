Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Так, по заявлению министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, в декабре королевство планирует сократить экспорт "черного золота" на 500 тысяч баррелей в сутки, а добыча в России, со слов министра энергетики Александра Новака, в ноябре будет ниже уровня октября. Также картель и его союзники пообещали приложить усилия для снижения волатильности на нефтяном рынке, продолжив его мониторинг. Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене. Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.