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12 ноября 2018 года 16:49
Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75 - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня цены на нефть растут в пределах 1,5%, пытаясь закрепиться выше $71 по эталонному сорту Brent. Поддержку котировкам "черного золота" оказывает риторика министров энергетики нефтедобывающих стран с прошедшего в минувшее воскресенье заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Так, по заявлению министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, в декабре королевство планирует сократить экспорт "черного золота" на 500 тысяч баррелей в сутки, а добыча в России, со слов министра энергетики Александра Новака, в ноябре будет ниже уровня октября. Также картель и его союзники пообещали приложить усилия для снижения волатильности на нефтяном рынке, продолжив его мониторинг. Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене. Закрепление цены над уровнем $71 создаст предпосылки для плавного восстановления котировок Brent к отметке $75", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.
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12 ноября 2018 года 19:43
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.12 ноября 2018 года 15:09
Citi понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $19,1 до $17,2 за штуку на ожидания роста капитальных затрат, говорится в обзоре инвестбанка. Изменений в прогнозах для "Норникеля" аналитики Citi не делали. Кроме того, рекомендация... читать дальше
.12 ноября 2018 года 14:41
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