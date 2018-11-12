Рубль немного сократил темпы роста к доллару и евро днем в понедельник

Москва. 12 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине, хотя и несколько сократил темпы повышения, наблюдавшиеся ранее в ходе торгов.

Курс доллара США составил 67,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,26 руб./EUR1, опустившись на 77,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 50,99 копейки - до 71,56 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 ноября на 67,41 копейки, до 67,5238 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,5 копейки, до 76,0926 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах в условиях укрепления нефти. Опережающее снижение евро обусловлено аналогичной динамикой котировок единой валюты на глобальном рынке.

Пара "евро-доллар" снижается к этому времени на 0,6% и торгуется на отметке $1,126 впервые с июня 2017 года. Одной из причин падения единой европейской валюты ниже отметки $1,13 впервые более чем за год стали опасения относительно бюджетных разногласий правительства Италии и Европейской комиссии.

Нефтяной рынок восстанавливается в понедельник после падения на прошлой неделе, инвесторы позитивно реагируют на намерения Саудовской Аравии сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в декабре. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,13% - до $70,97 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь выросли к этому времени на 0,55% - до $60,52 за баррель.

Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.

Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.

Х.аль-Фалих отметил, что Саудовская Аравия получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с меньше, чем в текущем месяце. Уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня прошлого месяца.

"В понедельник рубль сдержанно укрепляется после локальных минимумов с конца сентября. Фактором поддержки выступает возврат цен на нефть к отметкам выше $70 за баррель. Локальную поддержку может также оказать приближение налогового периода, первый платеж в рамках которого ожидается 15 ноября. В целом же позиции рубля остаются весьма уязвимыми из-за санкционных рисков", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Укрепление рубля происходит вопреки дальнейшему росту доллара на глобальных площадках. Помимо усилившейся уверенности инвесторов в сохранении курса ФРС на ужесточение процентной политики в декабре и в 2019 году после очередного заседания американского регулятора на прошлой неделе, доллар также извлекал выгоду из внутренних проблем в еврозоне (бюджетные проблемы в Италии, общие опасения за экономику ЕС в связи с торговыми конфликтами и Brexit) и в Великобритании (слухи о возможных отставках в правительстве, связанных с выходом из ЕС)", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Санкционная история пока остается в подвешенном состоянии. Расширение санкционного списка в прошлый четверг (включение в него еще трех физлиц и 9 организаций РФ) не должно оказывать большое негативное влияние на российские активы (санкционная премия и так уже заложена в текущие котировки рубля, а добавить негатива в этих условиях, на наш взгляд, могут только новые санкции против публичных компаний либо госдолга РФ). На горизонте текущей недели в паре "доллар-рубль" ориентируемся на диапазон 66,5-68,5 руб./$1. Среднесрочно считаем рубль недооцененным", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно снизились в понедельник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,62% и 7,7% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 7,93%, 8,35% и 8,43% годовых соответственно.