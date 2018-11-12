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Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи будет плавно снижаться до 2400 пунктов на низких торговых оборотах - Dukascopy Bank SA
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12 ноября 2018 года 16:00
Индекс МосБиржи будет плавно снижаться до 2400 пунктов на низких торговых оборотах - Dukascopy Bank SA
"Цены на нефть марки Brent с начала сегодняшнего дня достигли отметки $71,5 на новостях о возможном сокращении предложения сырья со стороны ОПЕК. Однако рост цен на нефть перестал оказывать поддержку российскому рынку акций, и индекс МосБиржи, поднявшись в первые минуты торгов до 2420 пунктов, к обеду консолидируется у этой отметки. Скорее всего, дальнейшему росту индекса мешают опасения инвесторов того, что активизировавшиеся призывы американских властей ввести санкции против РФ, могут в итоге привести к утверждению данных законодательных инициатив. Что касается второй половины дня, то мы ожидаем плавного снижения индекса МосБиржи до 2400 пунктов, так как текущие покупки не были подкреплены высокими торговыми оборотами. Напомним, что в понедельник активность инвесторов низкая из-за длительных выходных в США", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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12 ноября 2018 года 19:43
Москва. 12 ноября. Попытки рынка акций РФ подрасти вслед за нефтью в понедельник сменились к вечеру откатом на фоне новостей об усилении оттока капитала из России с начала года и негативной динамики фондовых площадок в Европе и США; индекс МосБиржи после тестирования утром отметки 2425 пунктов скатился к закрытию торгов ниже рубежа 2400 пунктов при смешанной динамике blue chips. читать дальше
.12 ноября 2018 года 19:35
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.12 ноября 2018 года 18:31
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.12 ноября 2018 года 17:15
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.12 ноября 2018 года 16:13
Планомерное ухудшение ситуации на российском долговом рынке сохраняет риски негативной динамики рубля - БКС
"Сегодня пара USD/RUB открылась со значительным разрывом вниз, но после непродолжительного снижения возобновила рост на фоне активного повышения доллара на внешнем валютном рынке. Пара EUR/RUB в понедельник также стартовала на отрицательной территории, однако нисходящее движение продлилось... читать дальше
.12 ноября 2018 года 15:41
В момент возможного объявления санкций на госдолг длинные ОФЗ могут уйти в диапазон YTM 9,5-10% - "Райффайзенбанк"
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"Текущие настроения на рынках складываются не в пользу развивающихся рынков. Доллар укрепляется в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС, а также растут сомнения в устойчивости экономического роста в Китае: в октябре замедлился рост ИЦП, что потенциально может указывать на снижение... читать дальше
.12 ноября 2018 года 15:09
Citi понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $19,1 до $17,2 за штуку на ожидания роста капитальных затрат, говорится в обзоре инвестбанка. Изменений в прогнозах для "Норникеля" аналитики Citi не делали. Кроме того, рекомендация... читать дальше
.12 ноября 2018 года 14:41
"Неприятие риска на глобальных площадках и распродажа в активах EM продолжили оказывать давление на рынок ОФЗ на фоне опасений по поводу перспектив роста глобальной экономики и дешевеющей нефти. Более того, сохраняется угроза новых санкций в ноябре. На этом фоне угол наклона кривой ОФЗ продолжил... читать дальше
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Впервые с середины прошлого года евро опустился под отметку 1.13 и отметился на 17-месчных минимумах в районе 1.1240, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Теперь под угрозой находится уровень 1.12, который будет пройден, если долларовые... читать дальше
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