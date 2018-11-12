Индекс МосБиржи будет плавно снижаться до 2400 пунктов на низких торговых оборотах - Dukascopy Bank SA

"Цены на нефть марки Brent с начала сегодняшнего дня достигли отметки $71,5 на новостях о возможном сокращении предложения сырья со стороны ОПЕК. Однако рост цен на нефть перестал оказывать поддержку российскому рынку акций, и индекс МосБиржи, поднявшись в первые минуты торгов до 2420 пунктов, к обеду консолидируется у этой отметки. Скорее всего, дальнейшему росту индекса мешают опасения инвесторов того, что активизировавшиеся призывы американских властей ввести санкции против РФ, могут в итоге привести к утверждению данных законодательных инициатив. Что касается второй половины дня, то мы ожидаем плавного снижения индекса МосБиржи до 2400 пунктов, так как текущие покупки не были подкреплены высокими торговыми оборотами. Напомним, что в понедельник активность инвесторов низкая из-за длительных выходных в США", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.