Текущие настроения на рынках складываются не в пользу развивающихся рынков - ING

"Текущие настроения на рынках складываются не в пользу развивающихся рынков. Доллар укрепляется в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС, а также растут сомнения в устойчивости экономического роста в Китае: в октябре замедлился рост ИЦП, что потенциально может указывать на снижение экономической активности; отток капитала из Китая усилился в октябре, спровоцировав интервенции НБК, также ограничивается выдача банковских кредитов. При этом динамика активов РФ, в частности облигаций, хуже аналогов

по ряду причин. Во-первых, победа демократической партии на выборах в нижнюю палату Конгресса США усилила ожидания ужесточения внешней политики США относительно Китая и РФ. Во-вторых, появились заявления Минфина РФ о неготовности значительно сокращать

объемы размещения ОФЗ на предстоящих аукционах", - отмечают специалист ING.