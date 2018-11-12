Евро рискует продолжить падение - eToro

Впервые с середины прошлого года евро опустился под отметку 1.13 и отметился на 17-месчных минимумах в районе 1.1240, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Теперь под угрозой находится уровень 1.12, который будет пройден, если долларовые быки продолжат наступление, полагает эксперт.

"Американец" получает поддержку на ожиданиях дальнейшего ужесточения политики ФРС - в декабрьском повышении ставки уже мало кто сомневается, а в следующем году ожидается еще как минимум три повышения стоимости кредитования. Таким образом, доллар выигрывает на теме дивергенции курсов монетарной политики Центробанков и получает дополнительную поддержку за счет солидной макростатистики в Штатах.

"Несмотря на перепроданность, евро рискует продолжить падение в ближайшие дни. И дело не только в сильном долларе. Есть еще ситуация с бюджетом Италии, которая отказывается вносить поправки в свой первоначальный план и тем самым злит Еврокомиссию, которая грозит стране санкциями. Также есть признаки замедления темпов роста экономики еврозоны, и чем больше их поступает, тем ниже становится привлекательность единой валюты. Так, в эту среду Германия опубликует предварительный ВВП за третий квартал, который, как ожидается, сократится впервые с начала 2015 года. Если прогнозы оправдаются, это станет очередным ударом для евро и отправит пару к новым минимумам, если к тому времени долларовые быки не уйдут в тень", - заключает Михаил Мащенко.