Sberbank CIB снизил оценку акций Яндекса на 4%, сохранив рейтинг "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 4% - до $48,80, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

"Мы понизили целевую цену для бумаг "Яндекса" с учетом убытков по курсовым разницам, хотя отчасти это компенсируется обновлением нашей оценки "Яндекс.Такси". Мы считаем, что у "Яндекса" как никогда отличные фундаментальные параметры за счет улучшения прогнозируемости рентабельности в сегменте такси (что может сделать планы IPO более реальными), а также монетизации инициатив, таких как Дзен (алгоритмическая лента новостей), "Яндекс.Авто" (автомобильная мультимедийная система) и "Яндекс.Станция" ("умный" динамик), а также связанная со всем этим мультимедийная экосистема. Мы считаем, что медленно, но верно рынок начнет учитывать это в цене акций, что приведет к повышению оценки "Яндекса", - говорится в отчете Sberbank Investment Research.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $43,1, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $28,21.