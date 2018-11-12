Ухудшение ситуации в части санкций или цен на нефть может привести к выходу USD/RUB в диапазон 68-70 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"

"Комбинация негативных факторов на прошлой неделе (введение новых санкций, снижение цен на нефть, ослабление

всех валют EM как класса на фоне заседания ФРС, своеобразная риторика представителей Минфина о планах по размещению ОФЗ) привела к существенному ослаблению рубля – в моменте курс пробивал важную отметку 68 руб./долл. Сейчас давление на рубль снизилось, курс корректируется с локальных максимумов, но ухудшение ситуации в части санкций или цен на нефть может привести к выходу USD/RUB в диапазон 68-70 руб./долл. С точки зрения долгосрочной динамики курса будут важны новости о возобновлении покупок ЦБ РФ на валютном рынке, которые должны появиться в декабре", - указывают аналитики Банка "Санкт-Петербург".