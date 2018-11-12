На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

После нескольких недель консолидации на прошлой неделе российский рубль оказался под заметным давлением, констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. С середины октября пара доллар/рубль большую часть времени консолидировалась в узком диапазоне 65-66 руб/долл., однако на прошлой неделе волатильность в рубле заметно выросла. Рубль ослаб за неделю на 2,8%, а пара доллар/рубль вернулась к максимумам с середины сентября. Эксперт отметил также, что рубль на прошлой неделе смотрелся хуже

большинства конкурентов. Бразильский реал, мексиканский песо, турецкая лира, южноафриканский ранд снизились по итогам недели на

0,4-1,6% (вероятно, в первую очередь на фоне общего укрепления доллара на FX), но потери рубля в эти дни были более ощутимы.

Мо мнению аналитика банка. частично слабость рубля во второй половине недели может объясняться локальным спросом одного или нескольких участников рынка на валютную ликвидность (во второй половине ноября ряду российских компаний предстоит погашение части внешнего долга). В то же время эксперт обратил внимание, что конец прошлой торговой недели был отмечен заметным снижением цен на ОФЗ (доходности на дальнем конце кривой вновь приближались к отметке в 9%), следовательно, объяснять слабость рубля исключительно покупками валюты со стороны отдельных компаний в преддверии погашения долга вряд ли рационально.

Также Михаил Поддубский напоминает, что н прошлый четверг OFAC США добавило в санкционный список 3 физлиц

и 9 юрлиц РФ за причастность к ситуации в Крыму и на Донбассе. На текущий момент, на взгляд аналитика, оказать какое-либо

весомое влияние на экономику, валютный курс и финансовый рынок могут только санкции финансового характера против публичных

компаний или госдолга РФ (санкции, объявленные на прошлой неделе, к ним не относятся).

"По-прежнему считаем, что во второй половине ноября санкционная история может вновь стать актуальной, - прогнозирует специалист Промсвязьбанка. - Теоретически, во второй половине месяца могут возобновиться слушания в Сенате США по законопроектам, ужесточающим санкции за предполагаемое вмешательство в выборы, а также примерно в это время могут начаться консультации госдепартамента США с Конгрессом по вопросам введения второго раунда санкций за химоружие. Без рисков обострения санкционной истории курс рубля видится нам за текущий момент заметно недооцененным. На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. Среднесрочно по-прежнему считаем рубль заметно недооцененным, однако на горизонте ближайших недель держим в центре внимания санкционные риски".