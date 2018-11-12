Рынок акций РФ утром поднялся к 2420п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, лидирует Аэрофлот

Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся к 2420 пунктам по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока мировых фондовых площадок и нефти после снижения, лидерами роста выступают бумаги "Аэрофлота" на новостях от банка JPMorgan.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2419,7 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1129,68 пункта (+0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 67,49 рубля (-0,52 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+1,7%, до 96,78 рубля), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%).

Банк JPMorgan повысил рекомендацию для акций "Аэрофлота" до "держать" с "продавать", при этом снизил прогнозную стоимость акций со 142 рублей до 117 рублей за штуку.

Просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,1%, Китай прибавил 1,2%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Кроме того, утром в понедельник дорожает нефть после того, как Саудовская Аравия заявила о намерении сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце, сообщает Dow Jones. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $71,8 за баррель (+2,3% и -0,7% в пятницу), декабрьская цена WTI - $61,21 за баррель (+1,7% и -0,8% накануне).

На прошлой неделе цены на WTI перешли в "медвежью" фазу после того, как они завершили "в минусе" десять торгов подряд, чего не происходило с 1984 года. При этом обе марки снизились по итогам пятой недели, что является рекордом почти за четыре года.

Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам перед заседанием министерского мониторингового комитета. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США на рынке. При этом он подчеркнул, что в идеале страны ОПЕК+ не хотели бы сокращать добычу нефти.

По итогам заседания комитета Х.аль-Фалих сообщил, что объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре.

Он отметил, что Саудовская Аравия сохранит свою лидирующую позицию. По словам министра, страна получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с меньше, чем в текущем месяце. Уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня прошлого месяца.

Он также подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, нефть выросла благодаря заявлениям представителей ОПЕК о возможной пролонгации сделки по сокращению добычи нефти на 2019 год. Однако в силу нерабочего дня в США, торги на рынке акций РФ в понедельник будут проходить при сниженной ликвидности, а возможные негативные последствия от выборов в ДНР и ЛНР российский рынок испытает позже, когда демократы, которые заняли большее количество кресел в нижней палате парламента США, начнут компанию против президента США Дональда Трампа.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, обстановка на мировых фондовых площадках позволяет говорить о снижении давления продаж, к тому же растет нефть. К умеренно благоприятным событиям можно отнести перенос срока вступления санкций США в отношении акций "РусАла", En+ (MOEX: ENPL) и группы "ГАЗ" (MOEX: GAZA) с 12 декабря 2018 года на 7 января 2019 года. В течение дня не исключено сокращение активности нерезидентов - торги в США пройдут в "усеченном" режиме по случаю празднования Дня ветеранов. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль после резкого движения в пятницу и выхода к уровню 68 руб./$1.

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ может уже до обеда отыграть большую часть пятничных потерь. Главным событием минувших выходных стало заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. По результатам саммита не было принято решения рекомендовать картелю снизить добычу нефти в следующем году, но такой вопрос обсуждался и эти действия поддерживает большинство участников договора. Это можно интерпретировать так, что пока ОПЕК+ считает баланс спроса и предложения на рынке нефти приемлемым и не видит особой необходимости в принятии мер по его регулированию. Но как только наметится переизбыток предложения, картель будет готов отреагировать на него снижением добычи. При этом было четко заявлено, что повышать добычу в 2019 году страны ОПЕК+ не намерены. На этом фоне у "черного золота" есть хороший потенциал для продолжения роста - первое сопротивление находится на уровне $73,5 за баррель Brent.

В этой связи рост рынка акций РФ может превысить 1%, для покупок интересны акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", ближайшими целями роста которых являются отметки 500 рублей и 5400 рублей за штуку соответственно.

Перепроданный в последние дни рубль также начал отскок вверх. Кроме выросшей нефти движению российской валюты к ближайшей цели 67 руб./$1 будет способствовать приближение налогового периода. Однако внешний фон на валютном рынке для рубля складывается тревожным: доллар продолжает укрепляться к основным валютам и в паре с евро преодолел отметку $1,13. Индекс доллара чуть-чуть не дотягивает до отметки 97 пунктов, поэтому покупать рубли на среднесрочную перспективу пока опасно, считает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также полагает, что некоторое снижение рисковых активов в минувшие четверг-пятницу пока выглядит скорее как техническая коррекция после бурного роста в начале ноября. События прошлой торговой недели не добавили каких-либо принципиально новых идей инвесторам: заседание Федрезерва прошло без сюрпризов, ситуация с бюджетом Италии остается в подвешенном состоянии, и ключевой темой ноября, вероятно, является предстоящий в самом конце месяца саммит G20 в Аргентине, на котором должна состояться встреча лидеров США и Китая по вопросам торгового соглашения.

Относительная слабость emerging markets в рамках второго и третьего кварталов привела к тому, что EM во многом уже заложили значительную долю негатива, и при нейтральном внешнем фоне имеют потенциал для восстановления.

Среднесрочно текущие уровни по российским акциям остаются сравнительно интересными (ожидаются позитивные корпоративные отчеты за третий квартал от оставшихся экспортеров). На горизонте ближайших торговых сессий индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2380-2450 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+8,9%), "префы" "ГАЗа" (+3,8%), акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+2,1%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,1%), GDR En+ Group (+1,8%), бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,98 млрд рублей (из них 3,101 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,557 млрд рублей - на "Аэрофлот" (MOEX: AFLT)).