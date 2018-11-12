В целом позиции рубля остаются весьма уязвимыми из-за санкционных рисков - "Нордеа Банк"

"Российская валюта чувствует себя хуже аналогов на фоне возросших санкционных рисков. Российские CDS, отражающие страновую риск-премию, вернулись к отметкам 157, максимальным с конца сентября. Российский рынок вспомнил о санкционных рисках и чутко реагирует на любые сигналы о возможных изменениях. На текущей неделе валюты развивающихся стран рискуют остаться под давлением, поскольку доллар на глобальных площадках сохранит весьма сильные позиции. Российская валюта в этой связи будет себя чувствовать чуть лучше в паре с евро. В начале торгов понедельника рубль сдержанно укрепляется после локальных минимумов с конца сентября. Фактором поддержки выступает возврат цен на нефть к отметкам выше 70 долл./баррель. Локальную поддержку может также оказать приближение налогового периода, первый платеж в рамках которого ожидается 15 ноября. В целом же позиции рубля остаются весьма уязвимыми из-за санкционных рисков", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".