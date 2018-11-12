На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Санкционная история пока остается в подвешенном состоянии. Расширение санкционного списка в прошлый четверг (включение в него еще 3 физлиц и 9 организаций РФ) не должно оказывать большое негативное влияние на российские активы (санкционная премия итак уже заложена в текущих уровнях по рублю, а добавить негатива в этих условиях, на наш взгляд, могут только новые санкции против публичных компаний либо госдолга РФ). На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. Среднесрочно считаем рубль недооцененным", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.