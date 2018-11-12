Умеренное повышение цен на нефть до конца года способно вернуть курс рубля на более крепкие уровни - РФПИ

"Продолжившаяся коррекция на рынке нефти, где котировки Brent пробили уровень US$70/брл, вызвала капитуляцию игроков с рублевыми позициями. В итоге, курс российской валюты к концу пятницы опускался до 68.20/USD, или на 1.7% в относительном выражении к предыдущему закрытию. Фактор нефти выходит на первый план, несмотря на начало действия санкций против Ирана. Судя по динамике сырья, изначально в цены были заложены более агрессивные ожидания сокращения добычи. Однако до конца не ясно, какой объем иранской нефти удастся сохранить в поставках на мировой рынок. Более того, есть вероятность продления договоренностей ОПЕК+ на 2019 год: по итогам прошедшей в выходные встречи было принято решение начать подготовку продления ограничения добычи нефти в следующем году. Цены на нефть на этом фоне сегодня восстанавливаются до US$71.50-72.00/брл, и до конца года не исключаем их умеренного повышения, что способно вернуть курс рубля на более крепкие уровни. Важным предположением здесь, конечно, является относительная неизменность перечня ограничений против РФ. Неопределенность, связанная с этим фактором, довлеет над иностранными участниками и может ограничивать предложение валюты со стороны локальных участников. Но полностью нивелировать факт постепенного увеличения профицита текущего счета в ближайшие месяцы эти факторы, с нашей точки зрения, не смогут", - отмечают в РФПИ.