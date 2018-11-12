Волнение и страхи введения нового пакета санкций могут сыграть на опережение, доведя курс доллара США до 69-70 рублей уже на этой неделе - TeleTrade

Пятничные распродажи на российском рынке акций и рост валютных курсов вновь напомнили игрокам о существующих угрозах. Да и нефть не ко времени решила продолжить свой курс на понижение, достигнув отметки 69,13$ за баррель, полагает ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. Пробитие уровня 70,30$ за баррель, августовского минимума, стало последней каплей.

Однако новую неделю рынок нефти начал с уверенного "гэпа" вверх, несмотря на тот факт, что министерский мониторинговый комитет в Абу-Даби завершился в выходные без консенсуса. Но само намерение Саудовской Аравии первой пойти на сокращение экспорта уже создает, по мнению эксперта, позитивную почву для отскока нефтяных фьючерсов наверх. Плюс в ходе обсуждения высказывались мнения относительно возможного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки, что фактически означало бы отмену июньского решения.

"Позитивные ожидания в данном вопросе и будут основанием для коррекционного роста нефти, - считает Анастасия Игнатенко. - А если нефть марки Brent вновь закрепится выше значения в 70$ за баррель, то у нее есть все шансы вернуться как минимум в район 75-76$ за баррель, где пролегает уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях и находится нижняя граница выбитого ранее многомесячного тренда на повышение. Окончательная позиция стран ОПЕК+ прояснится после 5-7 декабря, где в Вене пройдут следующие переговоры. Однако если со стороны нефти и намечается отскок, то пара USDRUB, которая в пятницу прорывалась выше зоны 67-67,20 рублей и неделю завершила уже выше уровня 68 рублей, может не воспринять данные аргументы. Американская валюта продолжает укрепление, о чем нам говорит график индекса доллара DX, который продолжает свой рост и уже сейчас находится на уровне 97,20 пунктов.

Максимум на что мы можем рассчитывать - это на откат курса в район пробитых поддержек и на их тест на предмет ближайших поддержек. Волнение и страхи введения нового пакета санкций могут сыграть на опережение, доведя курс доллара США до 69-70 рублей уже на этой неделе".