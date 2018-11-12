До конца месяца, скорее всего, станем свидетелями сильной волатильности практически на всех рынках, включая и валютный - "Оргбанк"

"Как многими экспертами и предполагалось, в ноябре события на российском валютном рынке стали раскручиваться по неблагоприятному для рубля сценарию. Главным виновником нынешнего резкого ослабления российской валюты стал нефтяной рынок, где котировки с нисходящего тренда перешли в стадию обвального падения после смягчения санкций для Ирана по экспорту нефти. И если ранее рубль небезосновательно игнорировал такое поведение, то с приближением к достаточно сильному сопротивлению 70$/баррель по марке Brent рубль "дрогнул". В пятницу вечером российская валюта пробивала уровни 68 руб. относительно доллара и 77 руб. относительно евро. При определенных обстоятельствах рубль и дальше мог бы вполне безучастно наблюдать за перипетиями мирового рынка энергоносителей, но ситуация омрачается приближением возможного принятия администрацией США второго пакета санкций, озвученного в конце августа, который может сильно ударить по российскому финансовому сектору. В этом случае игроки решили не рисковать, тем более перед выходным днем в США. В краткосрочной перспективе рубль останется во власти этих факторов и будет неукоснительно отслеживать все события, так или иначе связанные с этими моментами. Кроме этого, на поведении российской валюты может отразиться и ситуация на долговых рынках по всему миру, где наиболее чувствительными для рубля является стоимость заимствований на американском и российском рынках. Так, доходность 10-летних облигаций США в ходе торгов 9 ноября вплотную подходила к отметке 3,25, повторив значение семилетней давности, а доходности "длинных" ОФЗ достигли 9%, что, естественно, обостряет пессимистические настроения участников валютного рынка. Правда, последний факт имеет сложную неоднозначную взаимосвязь с курсом рубля и в определенные моменты является положительным моментом. Сегодня котировки нефти отскочили от локальных минимумов более чем на 2,5 %, рубль при этом в утренние часы имеет более скромные успехи. До конца месяца, скорее всего, мы станем свидетелями сильной волатильности практически на всех рынках, включая и валютный", - комментирует ситуацию шеф-дилер "Оргбанка" по валютным операциям Александр Королев.