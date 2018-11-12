12 ноября 2018 года 10:30
Рубль резко укрепился к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне роста цен нефти
Москва. 12 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря возобновлению роста цен на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,65-67,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,75 руб./$1 (-25,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 76,4 руб./EUR1 (-63,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 42,49 копейки к уровню закрытия пятницы, до 69,86 рубля.
Доллар при этом оказался на 90,03 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 58,99 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко укрепился на старте торгов понедельника, корректируясь после падения в предыдущие дни. Поддержку участникам рынка оказывает возобновление роста цен на нефть после падения на прошлой неделе.
Котировки "черного золота" в понедельник повышаются после того, как Саудовская Аравия заявила о намерении сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 1,7% - до $71,37 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром в понедельник выросли на 1,18% - до $60,9 за баррель.
На прошлой неделе цены на WTI перешли в "медвежью" фазу после того, как они завершили "в минусе" десять торгов подряд, чего не происходило с 1984 года. При этом обе марки снизились по итогам пятой недели, что является рекордом почти за четыре года.
Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам перед заседанием министерского мониторингового комитета. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США на рынке. При этом он подчеркнул, что в идеале страны ОПЕК+ не хотели бы сокращать добычу нефти.
По итогам заседания комитета Х.аль-Фалих сообщил, что объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре.
Опубликовано: /Финмаркет/
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