Доллару вполне по силам развивать восходящий тренд - FxPro

Американская валюта демонстрировала рост в течение предшествующих четырех недель. В итоге, она вернулась в область годовых максимумов и закрыла сессию в пятницу на самом высоком уровне за 16 месяцев, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эксперт напомнил, что в начале прошлой недели мы видели просадку по котировкам на фоне предвыборной неопределенности. Однако доллар быстро отряхнулся от этих опасений и вернулся к росту. Сейчас же USD вполне по силам и далее развивать восходящий тренд сразу по нескольким причинам.

В первую очередь, стоит обратить внимание на ястребиную риторику ФРС по итогам заседания на прошлой неделе. В комитете не стали обращать внимание на октябрьские проблемы фондового рынка, равно как и не стали принимать во внимание нарастающие признаки замедления роста мировой экономики. Этот факт увеличивает контраст в процентных ставках на долговых рынках, за счет роста краткосрочных процентных ставок в долларах.

Второй момент, который, по мнению аналитика FxPro, подстегивает рост доллара - это фондовые рынки развивающихся стран: в первую очередь, Азии. После отскока с конца октября они вновь оказались под давлением. Более того, к концу прошлой недели иссяк позитивный импульс роста акций и в США. Развитие этой тенденции повышает спрос на американскую валюту как на защитный актив, формируя умеренный отток из других регионов.

"Кстати, азиатские индексы с начала ноября уже успели растерять 2/3 отскока, отражая возвращение проблем развивающихся стран в фокус рынков, - подчеркивает Александр Купцикевич. - Повторное тестирование недавних минимумов может послужить триггером к новой серьезной волне спроса на доллар. На новой неделе будет опубликован ряд важных данных из США: по прогнозам, новые фактические значения способны значительно поддержать интерес к национальной валюте. Так, потребительские цены и розничные продажи, как ожидается, продемонстрируют здоровый рост, а последующее выступление главы ФРС Пауэлла прольет свет на оценки этих показателей Федрезервом. Помимо статистических данных, стоит обратить внимание на поведение доллара вблизи локальных максимумов. Рост выше предыдущих пиков в 97 по Индексу Доллара способен открыть путь к последующему ралли в область вокруг 102: к значениям многолетних максимумов, которые мы видели последний раз лишь в начале 2017 года".