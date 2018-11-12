JPMorgan поднял рейтинг акций Аэрофлота до "держать", но снизил оценку на 18%

JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 142 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков11 инвестиционных банков, составляет 132,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 96,62 рубля за штуку.