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Главная / Мнения аналитиков / JPMorgan поднял рейтинг акций Аэрофлота до "держать", но снизил оценку на 18%
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12 ноября 2018 года 10:19
JPMorgan поднял рейтинг акций Аэрофлота до "держать", но снизил оценку на 18%
JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 142 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков11 инвестиционных банков, составляет 132,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 96,62 рубля за штуку.
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12 ноября 2018 года 12:22
На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
После нескольких недель консолидации на прошлой неделе российский рубль оказался под заметным давлением, констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. С середины октября пара доллар/рубль большую часть времени консолидировалась в узком диапазоне 65-66 руб/долл., однако на прошлой неделе... читать дальше
.12 ноября 2018 года 12:02
"На текущей неделе основное внимание участников рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК (вт.) и МЭА (ср.). Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения, с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:58
Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель - Saxo Bank
Пятую неделю продолжается разгром на рынке сырой нефти, вызываемый ростом предложения со стороны трех крупнейших производителей мира - США, России и Саудовской Аравии - и увеличением запасов в США, указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Нефть марки WTI... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:41
Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся к 2420 пунктам по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока мировых фондовых площадок и нефти после снижения, лидерами роста выступают бумаги "Аэрофлота" на новостях от банка JPMorgan. читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:40
На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Санкционная история пока остается в подвешенном состоянии. Расширение санкционного списка в прошлый четверг (включение в него еще 3 физлиц и 9 организаций РФ) не должно оказывать большое негативное влияние на российские активы (санкционная премия итак уже заложена в текущих уровнях по рублю, а... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:28
"По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в прошлое воскресенье в АбуДаби конкретные рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году отсутствуют. Вместе с тем, производители отмечают признаки перенасыщения на рынке из-за увеличения предложения, в частности в США. Страны ОПЕК+ будут... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:28
"Российская валюта чувствует себя хуже аналогов на фоне возросших санкционных рисков. Российские CDS, отражающие страновую риск-премию, вернулись к отметкам 157, максимальным с конца сентября. Российский рынок вспомнил о санкционных рисках и чутко реагирует на любые сигналы о возможных изменениях.... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:17
Волнение и страхи введения нового пакета санкций могут сыграть на опережение, доведя курс доллара США до 69-70 рублей уже на этой неделе - TeleTrade
Пятничные распродажи на российском рынке акций и рост валютных курсов вновь напомнили игрокам о существующих угрозах. Да и нефть не ко времени решила продолжить свой курс на понижение, достигнув отметки 69,13$ за баррель, полагает ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. Пробитие уровня... читать дальше
.12 ноября 2018 года 11:06
До конца месяца, скорее всего, станем свидетелями сильной волатильности практически на всех рынках, включая и валютный - "Оргбанк"
"Как многими экспертами и предполагалось, в ноябре события на российском валютном рынке стали раскручиваться по неблагоприятному для рубля сценарию. Главным виновником нынешнего резкого ослабления российской валюты стал нефтяной рынок, где котировки с нисходящего тренда перешли в стадию обвального... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:56
Умеренное повышение цен на нефть до конца года способно вернуть курс рубля на более крепкие уровни - РФПИ
"Продолжившаяся коррекция на рынке нефти, где котировки Brent пробили уровень US$70/брл, вызвала капитуляцию игроков с рублевыми позициями. В итоге, курс российской валюты к концу пятницы опускался до 68.20/USD, или на 1.7% в относительном выражении к предыдущему закрытию. Фактор нефти выходит на... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:43
Американская валюта демонстрировала рост в течение предшествующих четырех недель. В итоге, она вернулась в область годовых максимумов и закрыла сессию в пятницу на самом высоком уровне за 16 месяцев, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эксперт напомнил, что в начале прошлой недели мы... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:33
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,8 до $7,07 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до... читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:30
Москва. 12 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря возобновлению роста цен на нефть. читать дальше
.12 ноября 2018 года 10:06
Лёгкий отскок в нефти пока не кажется устойчивым, а низкая активность на рынках в связи с Днём Ветеранов в США будет сдерживать резкие движения. Встреча лидеров десятков государств в Париже по случаю 100-летия окончания I мировой войны прошла так, как должны проходить праздники - без побочных... читать дальше
.12 ноября 2018 года 09:55
"Сложившийся сегодня с утра внешний фон говорит о том, что в первой половине дня российский рынок акций покажет очень сильную динамику. Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,4-0,5%, чуть менее чем на 3% растет нефть. Главным событием минувших выходных стало заседание министерского... читать дальше
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