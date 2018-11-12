Рубль притормозит своё ослабление, а рынок акций будет консолидироваться - "Открытие Брокер"

Лёгкий отскок в нефти пока не кажется устойчивым, а низкая активность на рынках в связи с Днём Ветеранов в США будет сдерживать резкие движения. Встреча лидеров десятков государств в Париже по случаю 100-летия окончания I мировой войны прошла так, как должны проходить праздники - без побочных решений и значимых скандалов. Впрочем, Д. Трамп и В. Путин успели перекинуться парой слов и назначить более форматную встречу в рамках саммита G20. Как минимум, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, можно рассчитывать, что рубль притормозит своё ослабление, а рынок будет консолидироваться.