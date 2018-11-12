Покупать рубли на среднесрочную перспективу пока опасно - Алор Брокер

"Перепроданный в последние дни рубль начнет откат вниз. Кроме выросшей нефти движению российской валюты к ближайшей цели 67 за доллар будет способствовать приближение налогового периода. Однако внешний фон на валютном рынке для рубля складывается тревожный: доллар продолжает укрепляться к основным валютам и в паре с евро подходит к отметке 1,13. Индекс доллара чуть-чуть не дотягивает до отметки 97. Поэтому покупать рубли на среднесрочную перспективу пока опасно", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.