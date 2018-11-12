В первой половине дня российский рынок акций покажет очень сильную динамику - Алор Брокер

"Сложившийся сегодня с утра внешний фон говорит о том, что в первой половине дня российский рынок акций покажет очень сильную динамику. Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,4-0,5%, чуть менее чем на 3% растет нефть. Главным событием минувших выходных стало заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. По результатам саммита не было принято решения рекомендовать картелю снизить добычу нефти в следующем году, но такой вопрос обсуждался, и эти действия поддерживает большинство участников договора. Это можно интерпретировать так, что пока ОПЕК+ считает баланс спроса и предложения на рынке нефти приемлемым и не видит особой необходимости в принятии мер по его регулированию. Но как только наметится переизбыток предложения, то картель готов отреагировать на него снижением добычи. При этом было четко заявлено, что повышать добычу в 2019 г. страны ОПЕК+ не намерены. В результате сегодня цены на нефть прибавили почти 2 доллара к пятничному закрытию и торгуются в районе 71,5 доллара за баррель. При этом у "черного золота" есть хороший потенциал для продолжения роста - первое сопротивление находится на уровне 73,5 доллара. Поэтому вполне вероятно, что к обеду российский рынок акций прибавит в районе 1,3-1,5%. Сегодня с утра можно попробовать купить акции "нефтянки", которая слабо реагировала на предыдущее падение "черного золота", но должна позитивом встретить его рост", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.