12 ноября 2018 года 09:53
Утренние прогнозы: отыгрывание потерь
В первый рабочий день недели аналитики прогнозируют позитивный старт торгов на фондовой сессии в России. Индекс МосБиржи имеет неплохие шансы отыграть потери.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможен некоторый "отскок" по индексу РТС. Цены на нефть Brent стабилизировались выше $71 за баррель, обстановка на мировых фондовых площадках также позволяет говорить о снижении давления продаж".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с разрывом вверх порядка 0,5-0,8%, вблизи отметки 2420 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2400, 2390 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2440, 2450 пунктов. После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2430 пунктов. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Таким образом, индекс МосБиржи сегодня имеет неплохие шансы на то, чтобы отыграть свои пятничные потери".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сложившийся сегодня с утра внешний фон говорит о том, что в первой половине дня российский рынок акций покажет очень сильную динамику. Вполне вероятно, что к обеду российский рынок акций прибавит в районе 1,3-1,5%. Сегодня с утра можно попробовать купить акции "нефтянки", которая слабо реагировала на предыдущее падение "черного золота", но должна позитивом встретить его рост".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций во второй половине прошлой недели оказался под давлением, и индекс МосБиржи в пятницу опускался ниже отметки 2400 пунктов. В первой половине прошлой недели мы отмечали возможную локальную перекупленность российского рынка и считаем, что за последние пару торговых сессий она нивелирована. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (ожидаем позитивных корпоративных отчетов за третий квартал от оставшихся экспортеров). На горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2380-2450 пунктов".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник, на наш взгляд, складывается нейтральная. Котировки энергоносителей и металлов демонстрируют рост после существенного снижения накануне, фондовые индексы Азии также демонстрируют положительную динамику. По индексу МосБиржи мы ожидаем "бокового" движения в коридоре 2400-2415 пунктов, по индексу РТС ожидаемый нами диапазон составляет 1114-1133 пункта".
Опубликовано: /Финмаркет/
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