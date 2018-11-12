Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 12 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти в рамках коррекции благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу на фоне перехода нефтяного рынка к "медвежьему" тренду, который был воспринят инвесторами как сигнал о проблемах мировой экономики в целом. Новый виток распродажи в технологическом секторе дополнил падение нефтегазовых компаний. Участников рынка также встревожили перспективы повышения процентных ставок в США в декабре и торможение китайской экономики.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,08%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,22%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:39 МСК снизилось на 0,31%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в понедельник прибавил 0,33%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются после того, как Саудовская Аравия заявила о намерении сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 2,02% - до $71,6 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на 0,67% и составляла на закрытие $70,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром в понедельник выросли на 1,45% - до $61,06 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 0,79%, завершив день на отметке $60,19.

Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам перед заседанием министерского мониторингового комитета. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США на рынке. По итогам заседания комитета Х.аль-Фалих сообщил, что объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре. Он отметил, что Саудовская Аравия сохранит свою лидирующую позицию. По словам министра, страна получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с меньше, чем в текущем месяце. Уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня прошлого месяца.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,308 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,434 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 ноября снизился на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,1%, опустившись до 566,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпромбанк БО-18" (-2%), "Газпромбанк БО-15" (-1,2%) и "Ростелеком-001P-03R" (-0,84%), а в лидерах роста - облигации "Сбербанк-001-06R" (+0,74%), "Трансмашхолдинг ПБО-01" (+0,2%) и "Сбербанк-001-03R" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) полностью разместил облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 октября. Эмитент установил ставку 1-го купона облигаций на уровне 8,9% годовых. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению через 2,5 года на уровне 9,1% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) 12 ноября с 11:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07Р. Объем выпуска не раскрывается. Заявки от инвесторов банк планирует собирать самостоятельно. Техническое размещение бондов запланировано на 22 ноября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

РН банк 12 ноября с 11:30 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на размещение 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности к погашению соответствует спреду в размере 90-115 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности 3-летних ОФЗ. Облигации имеют полугодовые купоны. Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября. Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 13 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск облигаций, размещаемых в рамках программы серии 001Р. Объем выпуска не раскрывается. Заявки от инвесторов будут принимать сам банк и БК "Регион". Техническое размещение бондов запланировано на 20 ноября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) определил ставку 9-го купона облигаций серии БО-001Р-02 в размере 7,75% годовых. Банк в ноябре 2016 года разместил 3-летние биржевые бонды на 800 млн рублей при номинальном объеме выпуска в 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-12-го купонов равна сумме значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 0,25%.Бумаги имеют квартальные купоны. Дата погашения займа - 11 ноября 2019 года.

АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 7,6% годовых. Облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей компания разместила в мае 2014 года. Ставка 1-9-го купонов установлена в размере 10,7% годовых. Ставка 10-20-го купонов будет рассчитываться как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, и 0,1%. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску предстоит оферта с исполнением 22 ноября.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) установил ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 8,25% годовых. Пятилетние облигации серии БО-10 объемом 3 млрд рублей были размещены в мае 2014 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,25% годовых. По бондам 22 ноября предстоит оферта.

ООО "ДелоПортс" установило ставку 7-го купона облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Компания завершила размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Купонный период - полгода. По бумагам предусмотрена оферта с исполнением 29 ноября.

АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты выкупило 240,576 тыс. облигаций серии БО-06 и 1 млн 432,086 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 4,8% бондов серии БО-06 и 28,6% облигаций серии БО-07. Компания завершила размещение облигаций данных серий общим объемом 10 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона обеих серий - 8% годовых. Срок обращения - 33 года, купоны квартальные.

ООО "Металлэнергомонтаж" допустило техдефолт по выплате 7-го купона облигаций 1-й серии, не перечислив 249,3 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Размещение 5-летних бумаг объемом 5 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 7-го купона - 10% годовых.

ООО "ТТБ инвест продакшн" допустило техдефолт по выплате 7-го купона облигаций 1-й серии, не перечислив 249,3 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Размещение 5-летних бумаг на 5 млрд рублей прошло в мае 2015 года. Ставка 7-го купона - 10% годовых.