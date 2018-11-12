Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу на фоне перехода нефтяного рынка к "медвежьему" тренду, который был воспринят инвесторами как сигнал о проблемах мировой экономики в целом, пишет The Wall Street Journal.

Новый виток распродажи в технологическом секторе дополнил падение нефтегазовых компаний, худший результат из 11 отраслевых индикаторов S&P 500 продемонстрировали коммуникации (-2,7%) и информационные технологии (-2,4%).

Участников рынка также встревожили перспективы повышения процентных ставок в США в декабре и торможение китайской экономики.

Вместе с тем рынок акций завершил неделю в "плюсе": за пять сессий S&P 500 прибавил 2,1%, Dow Jones - 2,8%, Nasdaq - 0,7%.

Федрезерв в четверг сохранил неизменной процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) - на уровне 2-2,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов.

При этом текст коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания практически не изменился по сравнению с заявлениями, сделанными в сентябре. FOMC сообщил, что "ожидает дальнейшего постепенного повышения ставки" на фоне "в целом сбалансированных" рисков для экономики, а также "слабого изменения" долгосрочных инфляционных ожиданий. Отсутствие новых сигналов от ФРС утвердило инвесторов во мнении, что ЦБ по-прежнему намерен поднять ставку в декабре и планирует повысить ее еще три раза в следующем году.

Цены производителей в США выросли в октябре максимальными темпами с 2012 года - на 0,6% относительно сентября и на 2,9% в годовом выражении.

Индекс потребительского доверия к экономике США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в ноябре снизился меньше прогноза - до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 99,6 пункта. Аналитики в среднем ожидали падения до 98 пунктов.

Котировки акций General Motors Co. упали на 2,4% на торгах в Нью-Йорке, Ford Motor Co. - на 0,9%, Fiat Chrysler Automobiles NV - на 2,1%. Продажи легковых автомобилей в Китае рухнули в октябре почти на 13% в годовом выражении, по итогам 2018 года в целом ожидается первое сокращение авторынка за почти два десятилетия.

Из так называемых акций FAANG курс бумаг Netflix рухнул на 5,3%, Amazon - на 2,5%, Facebook и Alphabet - на 2,1%.

Бумаги General Electric Co. подешевели на 5,7%, так как аналитики JPMorgan ухудшили их оценку.

Рыночная стоимость сервиса отзывов Yelp Inc. рухнула на 26,6% по итогам основной сессии. Компания показала выручку в III квартале ниже ожиданий Уолл-стрит и ухудшила прогнозы на IV квартал.

Нефть WTI с поставкой в декабре подешевела в пятницу десятую сессию подряд - на 0,8%, до $60,19 за баррель, в четверг она перешла к "медвежьему" тренду. На этом фоне котировки акций Marathon Oil упали на 1,2%, Chevron - на 0,1%.

Курс ценных бумаг Walt Disney Co. поднялся на 1,7% на позитивной квартальной отчетности. Годовая прибыль компании достигла рекорда, квартальный результат был выше ожиданий рынка.

Цена бумаг Dropbox Inc. увеличилась на 3,3%. Сервис облачного хранения сообщил о росте выручки в расчете на пользователя и увеличении аудитории платных подписчиков в III квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 12 ноября упал на 201,92 пункта (0,77%), до 25989,30 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 25,82 пункта (0,92%), до 2781,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 123,98 пункта (1,65%) и составил 7406,90 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились к 8:17 МСК соответственно на 0,04% и 0,18%.

В частности, дешевеют акции экспортеров: Sony - на 2,9%, Honda Motor - на 0,1%, Nintendo - на 0,5%.

В то же время котировки бумаг производителя роботов Fanuc подскочили на 2,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,22%.

Цена акций банка HSBC выросла на торгах в Гонконге на 0,9%, China Mobile - на 1,5%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился с начала сессии на 2,4%. Помимо этого, падают на 1,7% котировки акций AAC Technologies, поставщика компонентов для Apple.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:39 МСК снизилось на 0,31%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor упала на 3,8%.

В то же время капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 1,7%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,9%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в понедельник прибавил 0,33%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,7%.

Кроме того, выросла цена наиболее крупных австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia - на 1,2%, Westpac Banking - на 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются после того, как Саудовская Аравия заявила о намерении сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце, сообщает Dow Jones.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК подорожали на $1,13 (1,61%) - до $71,31 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на $0,47 (0,67%) и составляла на закрытие $70,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром в понедельник выросли на $0,68 (1,13%) - до $60,87 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,48 (0,79%), завершив день на отметке $60,19.

На прошлой неделе цены на WTI перешли в "медвежью" фазу после того, как они завершили "в минусе" десять торгов подряд, чего не происходило с 1984 года. При этом обе марки снизились по итогам пятой недели, что является рекордом почти за четыре года.

Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам перед заседанием министерского мониторингового комитета. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США на рынке.

При этом он подчеркнул, что в идеале страны ОПЕК+ не хотели бы сокращать добычу нефти.

По итогам заседания комитета Х.аль-Фалих сообщил, что объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре.

Он отметил, что Саудовская Аравия сохранит свою лидирующую позицию. По словам министра, страна получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с меньше, чем в текущем месяце. Уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня прошлого месяца.

Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.