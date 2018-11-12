.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре ускорилась до 0,4%
В октябре цены в РФ выросли на 0,4% после инфляции 0,2% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. Годовой рост цен ускорился до 3,5% после 3,4% в сентябре
 
Число заблокированных сайтов лжебанков выросло в семь раз
За год - с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018-го - количество заблокированных Центробанком сайтов лжебанков выросло в семь раз - с 44 до 326, следует из данных центра по борьбе с киберпреступностью (ФинЦЕРТ) при регуляторе, с которыми...
 
ЦБ проверит готовность банков к снятию биометрии
Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан. Территориальные подразделения ЦБ запрашивают банки и их филиалы о реальном положении дел, пишет "Коммерсант". Судя по данным "Ростелекома", готовность пока крайне...
 
Минздрав поддержал введение налога на газированные напитки
Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%. Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на эту продукцию. Свою позицию он отразил в отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Одна из...
 
12 ноября 2018 года 09:27

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу на фоне перехода нефтяного рынка к "медвежьему" тренду, который был воспринят инвесторами как сигнал о проблемах мировой экономики в целом, пишет The Wall Street Journal.

Новый виток распродажи в технологическом секторе дополнил падение нефтегазовых компаний, худший результат из 11 отраслевых индикаторов S&P 500 продемонстрировали коммуникации (-2,7%) и информационные технологии (-2,4%).

Участников рынка также встревожили перспективы повышения процентных ставок в США в декабре и торможение китайской экономики.

Вместе с тем рынок акций завершил неделю в "плюсе": за пять сессий S&P 500 прибавил 2,1%, Dow Jones - 2,8%, Nasdaq - 0,7%.

Федрезерв в четверг сохранил неизменной процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) - на уровне 2-2,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов.

При этом текст коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания практически не изменился по сравнению с заявлениями, сделанными в сентябре. FOMC сообщил, что "ожидает дальнейшего постепенного повышения ставки" на фоне "в целом сбалансированных" рисков для экономики, а также "слабого изменения" долгосрочных инфляционных ожиданий. Отсутствие новых сигналов от ФРС утвердило инвесторов во мнении, что ЦБ по-прежнему намерен поднять ставку в декабре и планирует повысить ее еще три раза в следующем году.

Цены производителей в США выросли в октябре максимальными темпами с 2012 года - на 0,6% относительно сентября и на 2,9% в годовом выражении.

Индекс потребительского доверия к экономике США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в ноябре снизился меньше прогноза - до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 99,6 пункта. Аналитики в среднем ожидали падения до 98 пунктов.

Котировки акций General Motors Co. упали на 2,4% на торгах в Нью-Йорке, Ford Motor Co. - на 0,9%, Fiat Chrysler Automobiles NV - на 2,1%. Продажи легковых автомобилей в Китае рухнули в октябре почти на 13% в годовом выражении, по итогам 2018 года в целом ожидается первое сокращение авторынка за почти два десятилетия.

Из так называемых акций FAANG курс бумаг Netflix рухнул на 5,3%, Amazon - на 2,5%, Facebook и Alphabet - на 2,1%.

Бумаги General Electric Co. подешевели на 5,7%, так как аналитики JPMorgan ухудшили их оценку.

Рыночная стоимость сервиса отзывов Yelp Inc. рухнула на 26,6% по итогам основной сессии. Компания показала выручку в III квартале ниже ожиданий Уолл-стрит и ухудшила прогнозы на IV квартал.

Нефть WTI с поставкой в декабре подешевела в пятницу десятую сессию подряд - на 0,8%, до $60,19 за баррель, в четверг она перешла к "медвежьему" тренду. На этом фоне котировки акций Marathon Oil упали на 1,2%, Chevron - на 0,1%.

Курс ценных бумаг Walt Disney Co. поднялся на 1,7% на позитивной квартальной отчетности. Годовая прибыль компании достигла рекорда, квартальный результат был выше ожиданий рынка.

Цена бумаг Dropbox Inc. увеличилась на 3,3%. Сервис облачного хранения сообщил о росте выручки в расчете на пользователя и увеличении аудитории платных подписчиков в III квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 12 ноября упал на 201,92 пункта (0,77%), до 25989,30 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 25,82 пункта (0,92%), до 2781,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 123,98 пункта (1,65%) и составил 7406,90 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились к 8:17 МСК соответственно на 0,04% и 0,18%.

В частности, дешевеют акции экспортеров: Sony - на 2,9%, Honda Motor - на 0,1%, Nintendo - на 0,5%.

В то же время котировки бумаг производителя роботов Fanuc подскочили на 2,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,22%.

Цена акций банка HSBC выросла на торгах в Гонконге на 0,9%, China Mobile - на 1,5%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился с начала сессии на 2,4%. Помимо этого, падают на 1,7% котировки акций AAC Technologies, поставщика компонентов для Apple.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:39 МСК снизилось на 0,31%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor упала на 3,8%.

В то же время капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 1,7%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,9%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в понедельник прибавил 0,33%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,7%.

Кроме того, выросла цена наиболее крупных австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia - на 1,2%, Westpac Banking - на 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются после того, как Саудовская Аравия заявила о намерении сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце, сообщает Dow Jones.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК подорожали на $1,13 (1,61%) - до $71,31 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на $0,47 (0,67%) и составляла на закрытие $70,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром в понедельник выросли на $0,68 (1,13%) - до $60,87 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,48 (0,79%), завершив день на отметке $60,19.

На прошлой неделе цены на WTI перешли в "медвежью" фазу после того, как они завершили "в минусе" десять торгов подряд, чего не происходило с 1984 года. При этом обе марки снизились по итогам пятой недели, что является рекордом почти за четыре года.

Страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам перед заседанием министерского мониторингового комитета. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США на рынке.

При этом он подчеркнул, что в идеале страны ОПЕК+ не хотели бы сокращать добычу нефти.

По итогам заседания комитета Х.аль-Фалих сообщил, что объемы добычи нефти ОПЕК+ в декабре будут ниже, чем в ноябре.

Он отметил, что Саудовская Аравия сохранит свою лидирующую позицию. По словам министра, страна получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с меньше, чем в текущем месяце. Уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня прошлого месяца.

Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 ноября 2018 года 12:22
На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
После нескольких недель консолидации на прошлой неделе российский рубль оказался под заметным давлением, констатирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. С середины октября пара доллар/рубль большую часть времени консолидировалась в узком диапазоне 65-66 руб/долл., однако на прошлой неделе...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 12:02
Brent краткосрочно будет в диапазоне $70-72/bbl - "Нордеа Банк"
"На текущей неделе основное внимание участников рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК (вт.) и МЭА (ср.). Рынку предстоит оценить влияние “иранского фактора” на баланс спроса и предложения, с учетом компенсирующих шагов, предпринятых Саудовской Аравией и РФ. В случае отсутствия признаков...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 11:58
Мы продолжаем считать, что цена на нефть в конце концов установится в диапазоне от 70 до 80 долл. США за баррель - Saxo Bank
Пятую неделю продолжается разгром на рынке сырой нефти, вызываемый ростом предложения со стороны трех крупнейших производителей мира - США, России и Саудовской Аравии - и увеличением запасов в США, указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Нефть марки WTI...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 11:41
Рынок акций РФ утром поднялся к 2420п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, лидирует Аэрофлот
Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся к 2420 пунктам по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока мировых фондовых площадок и нефти после снижения, лидерами роста выступают бумаги "Аэрофлота" на новостях от банка JPMorgan.    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 11:40
На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Санкционная история пока остается в подвешенном состоянии. Расширение санкционного списка в прошлый четверг (включение в него еще 3 физлиц и 9 организаций РФ) не должно оказывать большое негативное влияние на российские активы (санкционная премия итак уже заложена в текущих уровнях по рублю, а...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 11:28
Котировки Brent будут восстанавливаться и вернутся в диапазон 72-74 долл./барр. - Промсвязьбанк
"По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в прошлое воскресенье в АбуДаби конкретные рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году отсутствуют. Вместе с тем, производители отмечают признаки перенасыщения на рынке из-за увеличения предложения, в частности в США. Страны ОПЕК+ будут...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 11:28
В целом позиции рубля остаются весьма уязвимыми из-за санкционных рисков - "Нордеа Банк"
"Российская валюта чувствует себя хуже аналогов на фоне возросших санкционных рисков. Российские CDS, отражающие страновую риск-премию, вернулись к отметкам 157, максимальным с конца сентября. Российский рынок вспомнил о санкционных рисках и чутко реагирует на любые сигналы о возможных изменениях....    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 11:17
Волнение и страхи введения нового пакета санкций могут сыграть на опережение, доведя курс доллара США до 69-70 рублей уже на этой неделе - TeleTrade
Пятничные распродажи на российском рынке акций и рост валютных курсов вновь напомнили игрокам о существующих угрозах. Да и нефть не ко времени решила продолжить свой курс на понижение, достигнув отметки 69,13$ за баррель, полагает ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. Пробитие уровня...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 11:06
До конца месяца, скорее всего, станем свидетелями сильной волатильности практически на всех рынках, включая и валютный - "Оргбанк"
"Как многими экспертами и предполагалось, в ноябре события на российском валютном рынке стали раскручиваться по неблагоприятному для рубля сценарию. Главным виновником нынешнего резкого ослабления российской валюты стал нефтяной рынок, где котировки с нисходящего тренда перешли в стадию обвального...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 10:56
Умеренное повышение цен на нефть до конца года способно вернуть курс рубля на более крепкие уровни - РФПИ
"Продолжившаяся коррекция на рынке нефти, где котировки Brent пробили уровень US$70/брл, вызвала капитуляцию игроков с рублевыми позициями. В итоге, курс российской валюты к концу пятницы опускался до 68.20/USD, или на 1.7% в относительном выражении к предыдущему закрытию. Фактор нефти выходит на...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 10:43
Доллару вполне по силам развивать восходящий тренд - FxPro
Американская валюта демонстрировала рост в течение предшествующих четырех недель. В итоге, она вернулась в область годовых максимумов и закрыла сессию в пятницу на самом высоком уровне за 16 месяцев, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эксперт напомнил, что в начале прошлой недели мы...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 10:33
Sova Capital снизила рейтинг GDR Роснефти до "держать" и оценку на 9%
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,8 до $7,07 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 10:30
Рубль резко укрепился к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне роста цен нефти
Москва. 12 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря возобновлению роста цен на нефть.    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 10:19
JPMorgan поднял рейтинг акций Аэрофлота до "держать", но снизил оценку на 18%
JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 142 рублей до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
12 ноября 2018 года 10:06
Рубль притормозит своё ослабление, а рынок акций будет консолидироваться - "Открытие Брокер"
Лёгкий отскок в нефти пока не кажется устойчивым, а низкая активность на рынках в связи с Днём Ветеранов в США будет сдерживать резкие движения. Встреча лидеров десятков государств в Париже по случаю 100-летия окончания I мировой войны прошла так, как должны проходить праздники - без побочных...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.